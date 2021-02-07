الشمري: السحابة الحاسوبية الحل الأمثل لـ«الرقمية الآمنة»

وطن النهار

أكد الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان الأمانة العامة المساعدة للدعم الاستشاري التنموي متمثلة في الفريق الفني التابع لادارة مركز نظم المعلومات قامت برفع البرامج المهمة والمواقع الالكترونية التابعة لـ«الامانة العامة» على السحابة الحاسوبية التابعة لشركة مايكروسوفت، مشيرا الى ان ذلك سوف يسهم بشكل كبير في رفع الكفاءة وتحسين الاداء للخدمات الالكترونية. وأضاف الشمري في تصريح صحافي ان رفع المواقع الالكترونية على السحابة الحاسوبية التابعة لـ«مايكروسوفت» من خلال العقد الجماعي الموقع مع الكويت والتي يمثلها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وعن الأهداف الرئيسة لخدمات السحابة الحاسوبية، افاد الشمري انها تتمثل في توفير خدمة استضافة البنية التحتية لأنظمة ومواقع الأمانة العامة والخدمات والتطبيقات على السحابة الحاسوبية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد والبنية الأساسية للاتصال (الانترنت) وبما يلبي المتطلبات الفنية التقنية التكنولوجية للحوسبة السحابية. وأشار الى ان من اهداف خدمات السحابة الالكترونية دعم توجه الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية التقنية والتحول الرقمي، ضمان توفير البيانات والمعلومات للجهات الحكومية ومتصفحي مواقع الأمانة العامة بطريقة آلية وسهلة، وضمان جودة الأداء.

