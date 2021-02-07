مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي يطرح دورات تخصصية

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة فتح باب التسجيل للدورات التدريبية التخصصية المجانية التي ينظمها مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي في الجمعية بالتعاون مع المجموعة البحثية لنظم البيئة الطبيعية والتكنولوجيا وشركة وارة للاستشارات البيئية والشبكة العربية للبيئة والتنمية. وقال نواف المويل منسق عام برنامج الدورات التدريبية التخصصية وعضو الجمعية ان مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التخصصي بالجمعية ينظم تلك البرامج الشاملة افتراضيا عبر تقنية «زووم» وتزامنا مع الأعياد الوطنية بهدف نشر التوعية العلمية الصحيحة ذات العلاقة بمحاور دورات البرنامج فضلا عن توسيع دائرة اعداد الكوادر الوطنية التطوعية وتأهيلها بكفاءة عالية وفق الخطة التدريبية الموضوعة، لافتا الى ان البرنامج يشمل 9 دورات مختلفة.

وأكد المويل ان التسجيل في البرنامج من خلال موقع التسجيل الالكتروني بالجمعية كاشفا ان المشاركة في اول يومين من طرح البرنامج نحو 10 دول عربية وخليجية فاقت 100 مشارك.

