المزيني: ترشيد استخدام المياه يوفر 40 % من الاستهلاك

وطن النهار

أكد د. صالح المزيني رئيس جمعية المياه الكويتية ان تقريرا صدر عام 2015 عن المعهد الدولي للموارد تم خلاله تصنيف الكويت بأنها ستكون ثاني اشد الدول عالميا من حيث الاجهاد المائي وعليه فان هناك العديد من الأسباب التي تحتم علينا في كل قطاعات الدولة استخدام المياه بكفاءة عالية وتطبيق نظام آيزو الدولي الذي يسهم في المحافظة على موارد المياه في الكويت ويخفض في الوقت نفسه النفقات الاستثمارية الكبيرة اللازمة لبناء محطات توليد الكهرباء والماء بالاضافة الى شبكات النقل والتوزيع بهدف تخفيض الاستهلاك بنسبة 40% من قيمة الفواتير». جاء ذلك خلال الدورة التدريبية المتخصصة التي نظمتها جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة «جرين ويف للاستدامة والبيئة» وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عبر تقنية الاتصال المرئي «زوم» حول «أنظمة ادارة وكفاءة المياه» بناء على المواصفات الدولية بهدف تحسين كفاءة المياه في المباني الحكومية والمنشآت المختلفة بالكويت بمشاركة نخبة من خبراء واختصاصيين وعلماء معنيين بالمياه من 9 دول عربية بالاضافة الى الكويت. وقال د. المزيني في بيان صحافي ان عقد الدورة التدريبية يأتي في اطار سعي جمعية المياه الكويتية لنقل المعرفة الفنية والاطلاع على احدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق اعلى مستويات الكفاءة المائية من خلال تطبيق نظام آيزو الدولي، مشددا على اهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية الفريدة من نوعها والتي تعقد لاول مرة في الكويت «لمساهمتها في رفع كفاءة ادارة واستخدام المياه في الكويت والدول العربية التي تعاني من نقص مصادر المياه المتاحة، وأضاف «ندرة المياه واحدة من اكبر المخاطر العالمية التي تواجهها دول العالم من بينها الكويت»، ولفت الى ان «الجمعية لديها طموحات اكبر للوصول بانجازاتها في هذا السبيل الى اعلى المستويات العالمية».