تخريج 13 ضابط صف من وحدة إطفاء «الحرس الوطني»

وطن النهار

قام نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله الشطي وبحضور معاون الاسناد الاداري في الحرس الوطني العميد مهندس عصام نايف عصام بتخريج 13 ضابط صف من منتسبي وحدة اطفاء الحرس الوطني الملتحقين في الدورة رقم (1) المختصة في اطفاء حرائق الطائرات والمنعقدة تحت اشراف مركز اعداد رجال الاطفاء بتنفيذ من ادارة اطفاء المطارات خلال الفترة من 17 يناير وحتى 4 فبراير 2021 وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين قوة الاطفاء العام والحرس الوطني. هذا وقد اشاد الشطي بقيادات ومنتسبي الحرس الوطني ودورهم الفاعل والرامي لتحقيق بنود بروتوكول التعاون والحث على تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الجهتين.

ومن جانبه اثنى معاون الاسناد الاداري العميد مهندس عصام نايف عصام على الدور الفاعل والمميز المبذول من قبل مدربي ومحاضري قوة الاطفاء العام في تقديم افضل خبراتهم بالتعامل مع حرائق الطائرات في سبيل تطوير وتعايش منتسبي وحدة اطفاء الحرس الوطني.

حضر حفل التخريج عدد من قيادات التدريب في قوة الاطفاء العام وقيادات الحرس الوطني.

