رفع 20 سيارة مهملة في الجهراء

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولاته الميدانية في منطقتي تيماء والصليبية لرفع السيارات المهملة بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الانذار لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والتأكد من مستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة.

وأشار الفريق الى ان الجولات اسفرت عن رفع 20 سيارة مهملة وسكراباً من منطقتي تيماء والصليبية بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بانتهاء فترة الانذار، مشيرا الى انه قد تم رفع 5 سيارات من قبل مركز نظافة تيماء و15 سيارة من قبل مركز نظافة الصليبية فضلا عن وضع 50 ملصقا على سيارات مهملة وسيتم التعامل معهم بعد انتهاء مهلة الانذار.

