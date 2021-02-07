«المحامين»: دعم عاجل لأرباب العمل والعاملين في الخاص

وطن النهار

أطلقت جمعية المحامين، أمس السبت، عريضة لمطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أرباب العمل والعاملين في المهن الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن وباء كورونا. وقالت الجمعية ان اطلاقها لهذه العريضة يأتي انطلاقا من واجبها الوطني والمهني.

وقال رئيس لجنة دعم ورعاية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في جمعية المحامين الكويتية يوسف الصانع إن «القطاع الخاص يضم أكثر من 72 ألف مواطن، مبينا أن جزءا كبيرا منهم مستقبلهم مهدد ما لم يتم التحرك جدياً من قبل مجلس الأمة والحكومة لمعالجة آثار وباء كورونا بشكل جذري، لافتا إلى تقديم تصور بهذا الشأن.

