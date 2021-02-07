المطيري: 30 ألف دينار القيمة الإيجارية للفروع المستثمرة في «تعاونية الجليب»

وطن النهار

كشف رئيس جمعية جليب الشيوخ التعاونية ثامر ردن المطيري عما تم إنجازه من تاريخ استلام إدارة الجمعية خلال مدة لم تتجاوز الـ 60 يوماً وفق الخطة المرسومة من مجلس إدارة الجمعية وما تم تدوينه من ملاحظات مهمة خلال الجولات الميدانية على السوق المركزي والفروع، حيث تمت مراجعة كل ملفات الفروع المستثمرة بخصوص قيمة استهلاك الماء والكهرباء وقد تبين بان جميع العدادات باسم الجمعية وعلى ضوء ذلك تم تخصيص كل عداد باسم المستثمر ليكون هو المسؤول عن سداد استهلاكه الشهري للماء والكهرباء كما تم تحصيل اكثر من 14 ألف دينار للفروقات المالية السابقة التي تحملتها الجمعية في سداد فواتير الكهرباء والماء وعلاوة على ذلك تمت اعادة تنظيم الهيكل الاداري للجمعية والعمل على توفير احتياجات الفروع والاسواق من موارد بشرية بالاضافة تمت اعادة تنظيم ركن الخضار والفواكه بالسوق المركزي وتعديله.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أنه من ضمن استراتيجية مجلس الإدارة تمت زيادة إيرادات الجمعية عن طريق زيادة القيمة الايجارية للفروع المستثمرة التي أوشكت عقودها على الانتهاء وقد بلغت 30 ألف دينار حتى الآن قابلة للزيادة في الفترة القادمة، كما تم تحديث جميع بيانات الفروع المستثمرة عن طريق تجهيز المخططات الهندسية والكروكي بالإضافة الى ذلك تم تعديل الأرقام المدنية للفروع المستثمرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا إلى انه تمت إعادة فتح الباب الخارجي لفرع لوازم العائلة بعد التأكد من بلدية الكويت بترخيص الأبواب الخارجية حسب المخطط الهندسي للجمعية ما يساهم ذلك في زيادة المبيعات لفرع لوازم العائلة والمكتبة.

واثنى المطيري على تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية بالسماح بالتعاقد مع شركة نظافة مؤقتاً لحين طرح مناقصة علنية للتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة، حيث اكد انه منذ تولينا إدارة الجمعية لم تتعاقد مع شركة نظافة تتولى نظافة الأسواق والفروع كما تم تنظيف الدكتات بالسوق المركزي حيث تبين وجود حيوانات وطيور نافقة داخل الدكتات تسببت في انبعاث روائح كريهة بالسوق المركزي وتم ذلك بمجهودات ذاتية دون تحمل الجمعية أي كلفة مالية تذكر، لافتا أنه تم إصلاح غرفة التجميد وثلاجة تبريد الحوض بطول 30 متراً في السوق المركزي والمعطلة منذ اكثر من خمس سنوات بمجهودات ذاتية دون تحمل الجمعية اي مبالغ مالية تذكر علما بان الادارات السابقة احضرت عروض اسعار لتصليحها باسعار تتراوح من 11 ألف دينار الى 11.500 ألف او استبدالها بثلاجات عرض صغيرة بكلفة 6 آلاف دينار.

ونوه المطيري أن مجلس إدارة الجمعية يشكر رئيس واعضاء جمعية اشبيلية التعاونية على تعاونهما المثمر في دعم جمعية جليب الشيوخ التعاونية من خلال تزويد الجمعية بجميع الأصناف والسلع الأساسية خاصة الشركات المتعاملة مع بيت التمويل الكويتي والرافضة التعامل مع جمعية جليب الشيوخ.

