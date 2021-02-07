«الإحصاء»: استئناف مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري في 20 الحالي

وطن النهار

أعلنت الادارة المركزية للاحصاء عن استئناف عملية استكمال وتنفيذ مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2019/2020 بعد توقف الاعمال نتيجة للحظر العام بالدولة اعتبارا من 20 فبراير الحالي.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل الاحصائي في الادارة المهندسة مينة القبندي في تصريح صحافي ان المسح الذي يهدف للتعرف على أنماط إنفاق الأسر ودخلها للتمكن من وضع تصور دقيق لمستويات المعيشة في الأسر انطلق في 20 أكتوبر 2019 وتم جمع بيانات من الأسر الا ان ظروف الجائحة اوقفت أعمال المسح الواجب تنفيذه على مدار عام كامل اذ لم يتم تنفيذ سوى أربعة أشهر منه حتى 20 فبراير 2020.

واضافت القبندي انه نظرا لأهمية بيانات هذا المسح قامت الإدارة المركزية للاحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط وبرنامج مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت والشركة المنفذة بوضع منهجية جديدة تتفق مع الأوضاع الحالية لهذه الجائحة اخذة بعين الاعتبار التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية وفق منهجية جديدة تطبيقا للصحة العامة.

وذكرت ان المسح ينفذ على عينة تمثل المجتمع من أسر كويتية وغير كويتية عددها 4032 أسرة موزعة على 12 شهرا يتم زيارة عدد 336 أسرة لمدة شهر وكان عدد الزيارات السابقة التي نفذت تسع زيارات موزعة على شهر لجمع البيانات من الأسر.

وبينت انه تم تحديث المنهجية الجديدة التي تنتهجها الادارة في المسح من خلال تخفيض عدد الزيارات للأسر من 9 زيارات إلى زيارتين تبدأ من أول شهر عمل لتسليم الوثائق الورقية الخاصة بالمسح التي يتطلب استيفاؤها من قبل الأسرة مباشرة وتنتهي باستلام البيانات في نهاية الشهر.

واوضحت أن أسر العينة تقوم باستيفاء البيانات المتبقية والتي يسهل جمعها عن طريق منصة إلكترونية من الموقع الذي تخطر به الأسرة عند زيارتها مع إعطائها رقما سريا خاصا بكل أسرة على ان يقوم فريق العمل بمتابعة الأسرة عبر الهاتف لمتابعة استمرار استيفاء البيانات والرد على الاستفسارات إن وجدت سواء لاستيفاء الوثائق الورقية او للمنصة الالكترونية.

