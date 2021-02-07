العبادي بحث والزمانان مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين

وطن النهار

استقبل زعيم ائتلاف النصر ورئيس وزراء العراق الاسبق، د. حيدر العبادي في مكتبه السفير الكويتي في بغداد، سالم الزمانان. وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والاوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على جميع الدول. كما شهد اللقاء، بحث المخرجات التي تمخض عنها مؤتمر الكويت للمانحين، والتزامات الدول تجاه العراق وشعبه، بعد ان هزم عصابات داعش الارهابية التي كانت تمثل تهديداً على المنطقة والعالم، وتعرضت مدنه للدمار والتخريب، والحاجة لاعمار تلك المدن والمدن الاخرى التي عانت هي الاخرى وقدمت الشهداء والجرحى.