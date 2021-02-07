«الأجيال».. ورقة الحكومة للخلاص من مساومات النواب

مال وأعمال

خيارات الحكومة باتت محدودة لتمويل أزمة السيولة التي تواجهها وباتت مزمنة، هكذا أشارت مصادر موثوقة لـ «النهار»، حيث ارتأت أن اللجوء لصندوق احتياطي الأجيال القادمة باتت الورقة المتاحة لديها للخروج من دوامة المساومات النيابية، مشيرة إلى أن مبادلة الأصول بدأت طريق التنفيذ من قبل الحكومة.

وتوقعت المصادر أن تتم مبادلة قرابة 30 مليار دولار من أصول صندوق الاحتياطي العام ونقلها إلى صندوق الأجيال القادمة.

ولفتت الى أنه على الرغم من الاعتراضات التي تواجه هذا الخيار، إلا أنه بات الأقرب للتحقق بعد أن تعثر طريق تمرير قانون الدين العام بتوافق حكومي- نيابي للخروج من أزمة السيولة التي يعانيها صندوق الاحتياطي العام في الفترة الراهنة وحتى تقوم الحكومة بالوفاء بالتزاماتها العاجلة، خاصة مع تراجعات أسعار النفط ومواجهة استحقاقات تداعيات فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن الحكومة أمامها خياران الأول تمرير قانون الدين العام أو نقل الأصول إلى احتياطي الأجيال القادمة لحل الأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق، تمنى رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر استعجال الحكومة تنفيذ اجراءات الاصلاح الضرورية كي نوقف هذا التدهور المضطرد في التقييم الائتماني والنظرة المستقبلية، مشيراً إلى أن أول هذه الحلول واسهلها هو قيام احتياطي الاجيال بتوفير التسهيلات التمويلية اللازمة للاحتياطي العام وبسعر فائدة السوق وبشروط محكمة وذلك كي تتمكن وزارة المالية من سداد الالتزامات المستحقة على الدولة وذلك لوقف التشكيك المضر والمستمر حاليا في قدرة الدولة على السداد.

وقال إن هيئة الاستثمار طبقت هذا الاسلوب التمويلي وبنجاح فائق بعد التحرير، وتم سداد رصيد ذلك التمويل مع فوائده في فترة قياسية في السنوات اللاحقة عندما تحسنت أسعار النفط.

وفي سياق متصل، تساءلت المصادر عن حجم الخسائر التي يمكن أن يتكبدها القطاع الخاص، مع القرارات الارتجالية التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة والتي ستؤثر بشكل كبير على قطاعات الفندقة والسياحة والمطاعم وتدفع بالكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإفلاس.

وتوقعت المصادر أن تتجه الخسائر لأكثر من 7 مليارات دينار مع استمرار قرارات الإغلاق بهذا الشكل خلال الفترة المقبلة.

