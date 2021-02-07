حمادة: تعيين 144 كويتياً منذ أبريل 2020

مال وأعمال

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كشف وزير المالية خليفة حمادة أن وزارة المالية وجهاتها التابعة، حريصة على تطبيق سياسة الإحلال، موضحاً في رده على سؤال برلماني أن بعض الجهات وصلت بها لنسب تكويت هي الأعلى منذ تأسيسها، فيما تستهدف جهات أخرى تكويت جميع وظائفها بنسبة 100% في 2021/2022، مع حرص جهات أخرى على أن تكون نسبة الوافدين في أدنى النسب الممكنة لتصل إلى 0.05 في المئة من إجمالي الموظفين.

وفي التفاصيل، أشار حمادة إلى أن إجمالي عدد الوافدين في الوزارة يصل إلى 108 غير كويتيين، يشكلون 3% في المئة من الإجمالي البالغ 3542 موظفاً موزعين على 49 وظيفة مهنية ومتخصصة و59 موظفاً في وظائف دنيا.

وأشار وزير المالية في رد على سؤال برلماني حصلت «النهار» على نسخة منه إلى أن الوزارة قامت بتعيين 144 كويتياً منذ أبريل 2020 حتى الآن.

وأوضح حمادة أن عدد الوافدين في بنك الكويت المركزي يصل إلى 69 موظفاً يشكلون 7.2 في المئة من الإجمالي البالغ 963 موظفاً، موضحاً أن نسبة الكويتيين يشكلون 92.8 بالمئة من الإجمالي وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك، مستدركاً أن نسبة الكويتيين بلغت 82 بالمئة في 2007/2008 و90.5 في المئة في 2017/2018. وأشار إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في البنك بلغت 51 درجة وظيفية في 5 يناير 2021.

وبينت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد الوافدين لديها بلغ 101 موظف، تصل نسبتهم 4.7 في المئة من الإجمالي.

وبينت الهيئة العامة للاستثمار أن عدد الوافدين لديها 37 موظفاً، مشيرة إلى أنه تم وقف تعيين غير الكويتيين لديها وهناك 15 درجة وظيفية شاغرة لديها، وكلها مخصصة لغير الكويتيين.

وقالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأن عدد الوافدين في هيئة الشراكة بلغ 13 موظفاً بعقود استعانة وعقد ثان، فيما تمت الموافقة على تعيين 18 موظفاً كويتياً أخيراً وهناك 55 درجة وظيفية شاغرة.

وأوضح جهاز المراقبين الماليين أن عدد الوافدين يصل إلى 15 موظفاً، منهم مستشاران قانونيان، مشيراً إلى أن عدد الدرجات الشاغرة تصل إلى 140 وظيفة تمت الموافقة عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأشارت الجمارك إلى أن عدد الوافدين بلغ 29 وافداً تصل نسبتهم 0.05 في المئة من الإجمالي البالغ 5025 موظفاً. وأشارت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إلى أن عدد الوافدين بها حالياً يبلغ 8 موظفين، فيما تسعى الإدارة لتطبيق سياسة الإحلال منذ عام 2017. وبينت وحدة التحريات المالية أن عدد الوافدين لديها بلغ 5 موظفين، وتستهدف تكويت جميع وظائفها في العام 2021/2022 بنسبة 100%، موضحة أنه لا يوجد لديها وظائف شاغرة.

وفي السياق نفسه، نفى وزير المالية قيام الوزارة بابرام عقود مع شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية والمالية خلال السنوات العشر الماضية، مؤكداً أن الوزارة لا نية لها بالتعاقد مع تلك الشركة مستقبلاً.

وأشار حمادة إلى أن الوزارة لم تتعاقد مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع 6 شركات خلال الفترة من 2016 إلى 2020 وهي: مكتب كيو انترناشيونال وشركة تطوير الأنظمة لادارة المشاريع ودار مستشارو الخليج وشركة المتحدة الأولى لادارة المرافق وشركة جيسكون ميدل ايست وشركة أر اس ام البزيع للاستشارات الادارية.

