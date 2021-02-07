«النفط»: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

مال وأعمال

أكدت وزارة النفط على حرصها التام والكامل في تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت الوزارة ومنذ صدور قرار عودة الأعمال في الوزارات والهيئات الحكومية من قبل مجلس الوزراء في تطبيق أقصى الاجراءات الاحترازية، ووضعت نصب أعينها تنفيذ الأعمال من خلال الاستفادة القصوى من منظومة التحول الرقمي التي تم تدشينها قبل عام تقريباً.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، أن لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، عقدت العديد من الاجتماعات عن بعد (أونلاين) لمتابعة ومراقبة الاجراءات والاشتراطات الصحية وذلك من خلال حصر اعداد الموظفين في الوزارة خلال جميع مراحل العودة التدريجية للحياة وتحديد نسبة القوى العاملة وفق كل مرحلة واعداد الموظفين خلال النوبات بما يتناسب مع القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية واشتراطات وزارة الصحة.

وذكرت «النفط» أن هناك التزاماً كاملاً بتنفيذ تعميم سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية، وقامت الوزارة في تعميم تلك القواعد على الموظفين وارسالها على الايميلات الخاصة ونشرها على الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد العديد من المحاضرات عن بعد لتعريف الموظفين بالواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها ويعتبر عدم التزامه بها مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ الاجراءات التأديبية وفقا للمادة 55 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.

وأشارت إلى ان لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية في الوزارة حرصت على إعداد قائمة (Check List) يتم من خلالها رصد السلوكيات غير الصحيحة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية لدى الموظفين، والتأكد من النظافة والسلامة للمبنى، وجاهزية الطوابق من حيث وجود علامات إرشادية وأدوات تعقيم، وقياس مدى الالتزام، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم ذكرها في القائمة، وتزويد مديري الإدارات بها للعمل على تفادي تلك الملاحظات مستقبلا، كما تم تقديم فيديو توعوي وهمي لحالة اشتباه بوجود إصابة فيروس كورونا في مبنى القطاع النفطي.

وقامت وزارة النفط وبالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء مسحات «كورونا» لموظفي الوزارة والعاملين على عقود المقاول من العمالة الوافدة، وذلك للتأكد من خلو الموظفين من فيروس كورونا وسلامتهم أثناء مزاولتهم أعمالهم اليومية، كما تقوم لجنة الاشتراطات الصحية في الوزارة وبشكل يومي ودوري بعملية تعقيم جميع مرافق مبنى المجمع النفطي بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية.

كما قامت إدارة العلاقات العامة في الوزارة بعقد العديد من الندوات الصحية الافتراضية التي حاضر فيها العديد من الدكاترة وتم مناقشة أخطار فيروس كورونا وطرق الوقاية والعلاج من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية والتعرف على الأخطار المترتبة في حالة الإصابة بالفيروس، مشيرة الى ان الوزارة دأبت على نشر العديد من المنشورات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا وطرق الوقاية والعلاج من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من جميع الأمراض.

