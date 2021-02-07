الإمارات الرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال

مال وأعمال

تبوأت دولة الإمارات، المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال «Global Entrepreneurship Monitor GEM – NECI».

وجاءت الإمارات متقدمة عن المركز الخامس في تصنيف 2019، ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وحققت الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية التي تضمنتها هيكلية المؤشر العام في نسخته لعام 2020، من أهمها تبوؤ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة «كوفيد-19» عالمياً وأثره على قطاع ريادة الأعمال. كما حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية المادية والوصول إلى الخدمات العامة وبمعدل يبلغ 7.3 نقاط من أصل 10 نقاط، بحسب ما نقل موقع «وام».

