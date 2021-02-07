«اتحاد الشركات»: وضع «الخاص» يناقض «رؤية 2035»

مال وأعمال

قدم اتحاد الشركات الاستثمارية عدداً من المقترحات التي يمكن لشركات الاستثمار المساهمة من خلالها في حلحلة الأزمة الاقتصادية الحالية والعمل على تحفيز الأداء الاقتصادي، حيث أشار الاتحاد إلى أنه من خلال أنشطة الشركات الاستثمارية المرخصة من قبل الجهات الرقابية ، فإنه يتوافر لديها أدوات مختلفة تستطيع من خلالها تحريك الأموال تجاه القطاعات الاقتصادية المختلفة حسب الحاجة وحسب الخطة المرسومة، وبين الاتحاد أن لجنة السياسات الاقتصادية لدى الاتحاد عقدت عدة اجتماعات لبحث إمكانية تحفيز البيئة الاقتصادية ووضع آليات شركات الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد من آثار جائحة كورونا.

آلام الأزمة

وأضاف: نواجه اليوم آلام هذه الأزمة على مستويين، الازمة الصحية والازمة الاقتصادية التي باتت تشكل تحديا على المستوى المعيشي ومستقبل الأجيال القادمة في الكويت.

وقال: لا يخفى على الجميع ما يدور في الساحة من حلول وعلاجات مطروحة على رأسها قانون الدين العام والاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لتغطية العجز في موازنة الدولة وهي حلول لها مؤيدون ومعارضون وهذه الحلول أو الاطروحات إن صح التعبير لا يمكن الجزم بمدى جدواها خصوصا اذا غابت عنها النظرة الشمولية والخطط المحكمة.

وأشار الاتحاد إلى أن المتضرر الأكبر في خضم هذه الأزمة في نظرنا هو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تفاقمت مشاكلها مع إغلاق الاقتصاد والتباعد الاجتماعي، فما كان لهذه المشاريع الا ان تعرضت لتدني في مبيعاتها وإلى التوقف الكلي في بعض الأحيان حتى بالنسبة لأكثر المشاريع نجاحا ما قبل الأزمة.

وقال الاتحاد: نعتقد بأن جزءاً من مشاكل القطاع الخاص يأتي حلها من نفس القطاع الخاص، فأزمة كالتي نحاكيها اليوم لا يقتصر حلها من جانب واحد أو جانبين فقط كالمال العام والقطاع البنكي، فهناك آليات يمكن الاستفادة منها من خلال إشراك القطاع الخاص كجزء من الحل فالكل باستطاعته تقديم ما يلزم من جانبه للنهوض بالاقتصاد. وهنا نحن نتطلع بالدفع بالجهات المعنية لسن تشريعات وخطط تعالج مشاكل جذرية على المدى الطويل لنخرج باقتصاد متكامل ومتين يلبي احتياجات الأجيال والمرحلة القادمة.

الحلول المقترحة

1- صناديق استثمار رأس المال المغامر Venture Capital

وإذا نظرنا الى اقتصادنا المحلي، يعتبر القطاع العام المدعوم بإيرادات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، في حين يساهم القطاع الخاص بأقل من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتستلزم رؤية الكويت 2035 أن يبرز دور القطاع الخاص إلى الصدارة ويكون المساهم الأساسي في توفير فرص العمل ومصدر الدخل الرئيسي للفرد. وهو عكس المعمول به حاليا إذ يشغل القطاع الخاص اليوم 20 % من القوى العاملة الكويتية ومساهمته ضئيلة في الموازنة.

وشركات القطاع الخاص تشكل 19% من إجمالي القوى العاملة ناهيك عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك ما يدل على الفارق الكبير الذي نسعى لتلبيته للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة.

شراكة استراتيجية

ومن خلال إنشاء شراكة استراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، يمكن أن يزدهر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. ففي عام 2013، أعلنت حكومة الكويت التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2 مليار دينار وأن قيمة العقود الموقعة لم تتعد 147 مليون دينار منذ إنشائه. بعد سبع سنوات من التحضير.

تتوفر اليوم لدينا في الكويت التشريعات اللازمة والارضية القانونية لإنشاء صناديق رأس المال المغامر وهي تسمية غريبة بعض الشيء ولكنها ليست سوى اتاحة الفرصة للمستثمرين في الدخول والمساهمة في الشركات الناشئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تكون بطبيعتها شركات واعدة وفي نفس الوقت عرضة للخسارة كونها شركات جديدة وقليلة الخبرة. وهو ما يجعل هذا النوع من الاستثمارات مقبولاً لدى المستثمرين المحترفين لمعرفتهم المسبقة أن نجاح شركة واحدة او شركتين في هذا النوع من الصناديق يغطي الخسارة من باقي الشركات وتحقيق أرباح تفوق خمسة أضعاف القيمة الاجمالية المستثمرة.

من المقترح أن تقوم شركات الاستثمار بتأسيس صناديق رأس المال المغامر تحت رقابة هيئة أسواق المال برخصة «مدير محفظة» أو «مدير نظام استثمار جماعي»، حيث توجه رؤوس الأموال تجاه شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مقرها دولة الكويت فقط وتقوم شركات الاستثمار بجمع رأس المال من عملائها، وفي المقابل تقوم الدولة بضخ رأس مال مماثل لما تقوم الشركة الاستثمارية بجمعه في الصندوق،

قانون الإفلاس

واخيرا، الشروع في هذه الرحلة يجب أن تكون التشريعات الرئيسة في مكانها الصحيح وأهمها تطبيق قانون الإفلاس الذي تم إقراره أخيراً، كلنا نعلم بأنه ليست كل الشركات ستنجح وهناك عوامل ومتغيرات قد لا نتحكم بها وقد تؤثر على سير الشركات وأن تطبيق هذا القانون لحماية المبادرين في المقام الأول والمساهمين في الشركة من الدائنين.

2- تشريع نظام كامل يخدم مجال التمويل التقني «Fintech»

من الناحية الايجابية، اذا نظرنا الى الأزمة نرى تسابق الشركات نحو التحول الرقمي بما فيها شركات الخدمات المالية، ولكن تفتقر الكويت الى البيئة التشريعية المناسبة لإطلاق الخدمات المالية الالكترونية الأمر الذي يعيق من مواكبة اقتصادنا لاقتصادات الدول من حولنا.

ونظرا لتشابك الاختصاصات في هذا الموضوع مع أجهزة مختلفة من الدولة بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة، نقترح تشكيل فريق عمل من جميع هذه الجهات بمن فيهم ممثلون عن اتحاد شركات الاستثمار تحت مظلة واحدة ويقوم الفريق بتقديم المقترحات لتوضيح والدفع بالقوانين واللوائح اللازمة لتوفير بيئة العمل اللازمة للخدمات المالية الرقمية Fintech وبعد ذلك يتسنى لشركات الاستثمار جلب الخبرات الخارجية من منصات للتمويل الجماعي او انشاء أذرع لها لذات الغرض والافضل من ذلك، قيام المبادرين بإطلاق منصات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي، وبحيث لا تشكل عبئاً على ميزانية الدولة أو القطاع المصرفي، حيث انها تربط المستثمرين بالمشاريع بشكل مباشر، ويكون دور شركات الاستثمار هو إدارة تلك المنصات وفقاً للضوابط المعمول بها والخاصة بإدارة أموال العملاء وأصولها وأخلاقيات العمل ذات العلاقة.

