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مال وأعمال

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الأثرياء يقتنصون أسهم التكنولوجيا


أظهرت بيانات تدفقات من بنك أوف أميركا، أن مستثمري وول ستريت الأثرياء ضخوا مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليارات دولار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الأسبوع الماضي. اذ استفادوا من التراجع الطفيف لوول ستريت بينما كان المتعاملون الأفراد منشغلين بشراء أسهم مثل جيم ستوب. ودخل جيش من صغار المستثمرين الأفراد في معركة مع محترفي وول ستريت الشهر الماضي عبر شراء أسهم كونت فيها صناديق التحوط مراكز مدينة كثيفة.
وخلال الصراع، اضطرت بعض الصناديق لبيع مراكز دائنة كونتها في أسهم لتغطية الخسائر، مما تسبب في انخفاضات أوسع نطاقا لأسعار الأسهم.


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