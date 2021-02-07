«KIB» وقَّع اتفاقية مع جهاز المقيمين بصورة غير قانونية

مال وأعمال

في اطار حرصه على تقديم أحدث الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة لجميع شرائح العملاء، قام بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً بتوقيع اتفاقية جديدة تعد الأولى من نوعها في البلاد مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بهدف تسهيل اتمام المعاملات والاجراءات الخاصة بهذه الفئة من عملاء البنك ومنحهم أفضل تجربة مصرفية على الاطلاق.

ولقد صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «نتبع في «KIB» سياسة قائمة على بذل قصارى جهدنا في سبيل تلبية احتياجات جميع العملاء ومنحهم الخدمات والتسهيلات التي تتماشى مع نمط حياتهم وظروفهم المختلفة. كما أننا نحرص على تقديم أحدث الخدمات والحلول المبتكرة التي تسهل اجراءات اتمام المعاملات المصرفية، ومن هنا جاءت فكرة توقيع هذه الاتفاقية مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الاعتماد على استخدام الربط الآلي، مما يجعلنا المصرف السباق في الكويت للقيام بمثل هذه المبادرة الفريدة من نوعها».

وأوضح توفيقي: «أن هذه الاتفاقية من شأنها تسهيل انجاز المعاملات المصرفية الخاصة بفئة هؤلاء العملاء في أسرع وقت ممكن، حيث يمكن لموظفي البنك المخولين من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الاطلاع على بيانات العملاء عبر الربط بالنظام الآلي الخاص بالجهاز المركزي ما يقلل الأوراق ويختصر الخطوات المطلوبة لاتمام الاجراءات المصرفية، وبالتالي يوفر الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للعملاء والموظفين على حد سواء».

ومن جانبه، أفاد مساعد المدير العام للعمليات في ادارة خدمات الأعمال، فهد البدر: «نسعى في «KIB» الى التخطيط الاستراتيجي بما يتماشى مع البيئة التشغيلية والأهداف العملية للبنك، هذا الى جانب رغبتنا في تسهيل طريقة انجاز الخدمات المصرفية المطلوب تقديمها للعملاء من مختلف الشرائح ولاسيما المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، ولهذا قررنا توقيع هذه الاتفاقية مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي بموجبها سيتم منح بعض موظفي البنك صلاحية الاستعلام عن بيانات العملاء من خلال الاطلاع على بطاقات المراجعة والضمان الصحي لهذه الفئة عبر الربط بنظام الحاسب الآلي الخاص بالجهاز المركزي».

كما أضاف البدر في ختام تصريحه: «لاشك أن ضمان أمن وسرية بيانات العملاء الشخصية ومعلومات حساباتهم المصرفية يقع في مقدمة أولوياتنا وصميم عملياتنا التشغيلية، ولهذا سنقوم بموجب هذه الاتفاقية باختيار عدد محدد من موظفي البنك وترشيحهم بمنتهى الدقة والعناية من أجل منحهم صلاحية الاستعلام عن بيانات العملاء أثناء زيارتهم للبنك بعد الموافقة عليهم من قبل الجهاز المركزي، مما يضمن الالتزام بالحفاظ على السرية التامة وعدم افشاء أية معلومات لجهات أو أطراف أخرى».

يذكر أن الجهاز المركزي يتولى العمل على معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتعاون الجهاز مع الجهات المعنية لمتابعة كل ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات خاصة، كما يقترح مشروعات القوانين ذات الصلة بهذه الفئة، ويعمل على مباشرة كل الاجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاعهم في اطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، مع ابداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصهم والتنسيق مع الوزراء والمسؤولين في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل انجاز أعمالهم.

