سفير «اليورو»: الكويت شريك متزايد الأهمية

مال وأعمال

استضاف سفير الاتحاد الأوروبي في الكويت د. كريستيان تودور في مقر اقامته المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عبدالعزيز العنجري. تركز الحديث حول القضايا المتعلقة بالكويت، وأتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر مع السفير تودور حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والكويت بالاضافة لسياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة. وأشار السفير تودور الى أن الاتحاد الأوروبي والكويت يتمتعان بعلاقات ممتازة، كما أكد على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الكويت شريكاً متزايد الأهمية. وقال: «طموحنا هو أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد، ولانغفل اشراك المراكز البحثية المستقلة والجادة مثل ريكونسنس، لما لها من دور مهم فى تدعيم جسور التواصل الشعبية والتأثير ايجابا في السياسة العامة، لأن المعرفة المتخصصة التي تقدمها ستضاعف من مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد في كلا الجانبين وهو ما نراه رديفا لاغنى عنه للدور الرسمي». بدوره أشاد العنجرى بالدور المميز الذى يقوم به سفير الاتحاد الأوربي كأول رئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، وبالعلاقات الثنائية الممتازة والتى لا تقتصر على المشاركات الرسمية فقط بل تمتد الى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

