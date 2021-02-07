«التجارة»: 18.5 ألف طلب إيداع علامة تجارية في 2020

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها تلقت 18582 طلب ايداع علامة تجارية عبر البوابة الالكترونية خلال العام 2020.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي انها أنجزت 7730 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و7329 معاملات نشر علامة تجارية و 3523 معاملة لتسجيل علامة تجارية واصدار شهادات لها.

وأضافت أنها أنجزت 3100 معاملة تجديد العلامات التجارية و1735 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأوضحت «التجارة» أنها أنجزت 4782 معاملة نشر التأشيرات منها 3105 نشر تجديد العلامة التجارية و1425 تعديل اسم أو تغيير عنوان و220 نقل ملكية، اضافة الى تلقيها 77 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية، وتسجيل 9 تظلمات.

وأشارت الى تلقي 234 معاملة ايداع رسوم ونماذج صناعية و151 معاملة تسجيل رسوم ونماذج صناعية وايداع 7 براءات اختراع محلية وفحص 36، بالاضافة الى ايداع 441 براءة اختراع pct ، مشيرة الى تصحيح 7 براءات.

وذكرت أنها حصلت عن جميع المعاملات المنجزة خلال العام الماضي رسوما تقدر (2,588,358) ديناراً.

