«بيتك» دعم حملة «لنكن على دراية»

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب عيسى الرشود، حرص البنك على دعم فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي.

وأضاف الرشود في تصريح صحافي، أن «بيتك» يحرص على حماية حقوق العملاء وتوعيتهم بها وتعزيزها بأفضل الممارسات وتعريفهم بأهمية الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك عبر دعم مختلف الحملات في هذا الاطار ونشر فيديوهات ومواد تثقيفية ورسائل توعوية على جميع قنوات «بيتك» على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف نقاط التواصل مع الجمهور، مع توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء.

وفي ظل تطور المعاملات المصرفية الالكترونية والارتفاع الكبير للنشاط الرقمي، وزيادة معدلات تغلغل شبكة الانترنت في الحياة الخاصة، والتحديات المرتبطة باستهداف بيانات المستخدم على المنصات الالكترونية المختلفة، شدد الرشود على أهمية الأمن السيبراني، وتوعية العملاء بشكل متواصل وبمختلف الوسائل بكيفية الحماية من الجرائم الالكترونية والمخاطر المحتملة، ومعرفة أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال، مع مواصلة تعزيز الثقافة المالية المجتمعية.

وأوضح ان الهدف الابرز من الاحتيال والجرائم الالكترونية هو جني الأموال، مشددا على أهمية عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية مع اي جهة، مؤكدا ان البنوك لا تطلب من العملاء بياناتهم الشخصية أو المصرفية أو الكشف عن حسابهم، عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة، أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو المواقع الالكترونية، أو البريد الالكتروني، أو عبر رسائل تطلب تحديث المعلومات البنكية من خلال الدخول الى أحد الروابط الالكترونية.

ولفت الى أن «بيتك» يواصل تقديم النصائح التوعوية المتعلقة بالمخاطر السيبرانية لدى جمهور العملاء وحماية حساباتهم المصرفية، ليكونوا على دراية كافية بالمعاملات المالية والمصرفية، وبالتالي البقاء في مأمن من الجرائم الالكترونية.

وأشاد الرشود باجراءات بنك الكويت المركزي وتعزيز الضوابط والأطر التنظيمية للخدمات المصرفية التي تساهم بالحد من عمليات الاحتيال على أفراد المجتمع والتوعية بمخاطر الاستثمارات عالية المخاطر، ومشاركة بيانات الدفع بالبطاقة، وغيرها من الجرائم الالكترونية، لافتا الى ان «بيتك» يدعم بشدة تلك الاجراءات لحماية العملاء. واختتم الرشود بالقول إن الحملة التوعوية «لنكن على دراية» تأتي ضمن اطار التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للبنوك الكويتية، فضلا عن أنها تساهم بزيادة مستوى الشمول المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا دعم «بيتك» لجهود البنك المركزي واتحاد المصارف في هذه الحملة، معربا عن أمله بأن تحقق الاهداف المرجوة منها بالشكل الامثل وتخلق بيئة بعيدة عن تهديدات الجرائم الالكترونية.

