«الأهلي»: أميال مضاعفة مع «طيران الإمارات»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع برنامج سكاي واردز طيران الامارات، وهو برنامج الولاء الحائز على الجوائز التقديرية التابع لشركة طيران الامارات في دولة الامارات العربية المتحدة، عن اطلاق حملة ترويجية تتيح لحملة بطاقات ائتمان فيزا انفينيت وسيجنتشر من البنك الأهلي الكويتي وطيران الامارات كسب أميال مضاعفة عند التسوق عبر الانترنت خلال عطلات نهاية الأسبوع في شهر فبراير. تسري هذه الحملة الترويجية في كافة أيام الجمعة والسبت خلال شهر فبراير 2021، وهي متوافرة فقط في حالة اجراء معاملات التجارة الالكترونية المحلية والدولية. كما أن كافة بطاقات الائتمان فيزا انفينيت وسيجنتشر من البنك الأهلي الكويتي وطيران الامارات مؤهلة للمشاركة في هذه الحملة الترويجية. يستطيع حاملوا بطاقات انفينيت من البنك الأهلي الكويتي كسب ما يصل الى 12 ميلاً سكاي واردز مقابل كل دينار كويتي ينفقونه، فيما يحظى حاملوا بطاقة سيجنتشر من البنك الأهلي الكويتي بامكانية كسب ما يصل الى 8 أميال سكاي واردز لكل دينار كويتي ينفقونه. وسيتم ايداع أميال سكاي واردز الاضافية المكتسبة في حسابات عضوية سكاي واردز الخاصة بالعملاء.

