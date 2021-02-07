«برقان» أطلق بطاقة «هيبة» الجديدة لعملاء النخبة

مال وأعمال

أطلق بنك برقان بطاقة «هيبة» الجديدة التي تم تصميمها لعملائه النخبة والتي تتيح لهم فرصة التمتع بالعديد من العروض والتجارب الاستثنائية والعالمية المستوى. بطاقة «هيبة» الأولى من نوعها في المنطقة بتصميم شخصي فريد من نوعه محفور بالليزر ومدعمة بأعلى مكافآت في فئتها، بالاضافة الى مجموعة من الامتيازات الحصرية، بدءًا من تجربة السفر الفاخرة والتأمين والرعاية الصحية والترفيه والمطاعم الراقية والتسوق والوصول الحصري الى المرافق المميزة المخصصة للأعضاء فقط.

وقال ناصر القيسي – رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: «بنك برقان يواصل تعزيز مكانته الرائدة في السوق المحلي والاقليمي من خلال ابتكار بطاقة «هيبة» الفريدة من نوعها والمصممة لقاعدة عملائنا النخبة. فنحن نسعى دائما لنكون من أوائل البنوك الكويتية التي تلبي احتياجات العملاء المصرفية من خلال توفير كل ما هو جديد ومبتكر لكي يتلاءم مع نمط وأسلوب حياتهم العصري ولكي يستمتعوا بتجربة مصرفية آمنة ومميزة»

وتابع ساكت جاجو- رئيس ادارة البطاقات في بنك برقان: «نحن فخورون جدا بانضمام بطاقة «هيبة» الى مجموعة البطاقات الائتمانية ذات المزايا الحصرية والخاصة التي يوفرها بنك برقان كاحدى الحلول المصرفية لعملائه النخبة. وسيواصل بنك برقان من خلال استراتيجيته المصرفية التركيز على تلبية احتياجات العميل لأنه هو دافعنا في تقديم كل ما هو أفضل من خلال ابتكار العديد من المنتجات والخدمات الجديدة والمتميزة ليضعها في متناول يديه».

يتم الحصول على البطاقة عن طريق الدعوة فقط، ويمكن للعملاء الاستمتاع بالتصميم المميز والفريد حيث يتم حفر اسمائهم بالليزر على البطاقة، كما تأتي مع أفضل مكافآت في فئتها متضمنة 40,000 نقطة مكافأة ترحيبية، مع تمكين العملاء من اكتساب 7 نقاط محليًا و14 نقطة دوليًا مقابل كل 1 د.ك يتم انفاقه.

يمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بخدمات شخصية حصرية من خلال خدمة كونسيرج عالمية متميزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك طلب حقيبة «هيرمس بيركين» التي يصعب العثور عليها، توفير الساعات ذات الاصدار المحدود، استضافة المشاهير للاحتفال بالمناسبات، ترتيبات الطائرات الخاصة او الحجز في المطاعم الحاصلة على 3 نجوم ميشلان وغيرها الكثير.

