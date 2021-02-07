على مشارف أزمة حضارية وبيئية وصحية

آراء

تحدثنا في مقالات سابقة عن الأزمة الصحية والبيئية والحضارية التي أصبح يهدد بها تواجد الحمام والطيور في مناطق عدة بالكويت، خصوصا في مواقف وساحات الجمعيات والمساجد والفضاءات العامة، وذلك بكثافة عالية نتيجة السلوك الانساني في اطعامها من بقايا الطعام، والمار من تلك المناطق وما أكثرها سوف يلاحظ المنظر غير الحضاري للمرافق العامة حيث تختلط فيه الأكياس والقمامات مع الروائح النتنة لبقايا الطعام المتعفن، فأصبحت هذه الأماكن مصدرا لتكاثر الطفيليات والحشرات الضارة والقوارض، ومصدرا للروائح الكريهة التي تزكم أنوف سكان هذه المناطق، بالاضافة الى غياب الرقابة ما أدى الى تكاثر أعداد الحمام بصورة مهولة.

ففي الوقت الذي تتصارع فيه المؤسسات الصحية المعنية في العالم والمنطقة بمكافحة جائحة كورونا في صيغتها القديمة أو المتحورة، وثبوت أن الحيوانات والثدييات تعتبر ناقلا رئيسيا لهذا الفيروس وحاضنا طبيعيا لتحوره الى نسخ اشد فتكا، وحتى الآن لا نعلم ما تخفيه لنا القادم من الأيام، خصوصا وان الفيروس مازال يفتك بالأشخاص، هذا اضافة الى أن الوضع تخطى الحدود في المناطق السكنية فتكاثر هذه الطيور بطريقة رهيبة قد اخل بالتوازن الطبيعي، وأصبح مزعجاً للسكان والساكنة، فالمشكلة ليست في الأعداد الكبيرة للحمام، بل لما في المشاكل المصاحبة لتواجده، من إزعاج بتكاثر الحشرات والفئران وتلوث أسطح ونوافذ المنازل والبيوت بمخلفاتها وروائحها النتنة، وهو بالضرورة ما يجلب أمراضا تؤثر على البيئة والأفراد، ما أصبح يستدعي تدخلا عاجلا للهيئة العامة للبيئة من أجل تفعيل دورها الوقائي والرقابي وايجاد آلية معينة من أجل جمع الحمام من المناطق السكنية وتوطينه في المناطق البرية بعيداً عن السكن، وبالاضافة الى تحديد تكاثره المهول للحفاظ على التوازن البيئي، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده، ولم يكن هذا الموضوع المتناول اليوم يشكل اشكالية فيما مضى، لكن تأثيره على الصحة العامة أصبح يهدد الكل، ووجب التدخل لمعالجته بطريقة فورية وفعالة، هذا ناهيك عن الأضرار التي يسببها الحمام على أجهزة التكييف والسخانات، ما يؤثر سلباً عليها على المديين المتوسط والطويل، ولعل من الأسباب الأساسية لهذا الاستيطان في المناطق السكنية هو انتشار ظاهرة اطعام الحمام في صفوف بعض الناس، عن طريق جمع بواقي الأكل ونثرها بالأرصفة والطرقات، فاذا كان هذا الفعل محمودا وانسانيا الى حد ما الا أن نتائجه أصبحت عكسية كما وضحنا ذلك في متن هذا المقال، وعليه وجب على الهيئة العامة للبيئة التدخل العاجل بحلول موضوعية، تنهي معاناة قاطني المناطق السكنية بالكويت، وتحافظ على التوازن البيئي لتحقيق المصلحة التي من أجلها أنشئت الهيئة.

وهذا المقال يعتبر مناشدة للجهات الرسمية، لأن الوضع وان بدا بسيطا لا يحتمل أي تأخير في معالجته، فنتائجه كارثية.

والله من وراء القصد.

