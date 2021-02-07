المسار الوظيفي

آراء

أتذكر في يوم من أوائل أيام عملي في القطاع النفطي هممت بالدخول على مسؤولي المباشر دون علمي بأنه مشغول بمقابلات التوظيف، وقفت عند باب مكتبه فأمرني أن ادخل واجلس ودخل خلفي رجل عربي وجلس مقابل المسؤول، بعد تعريف الرجل لنفسه لا أنسى سؤال المسؤول له «ماذا تعرف في مجال العمل؟» رد عليه «أنا أعرف كل شيء» بدأ بسرد كل النقاط العامة التي تغطي معظم أعمالنا، كنت أقول بيني وبين نفسي من المؤكد أنه سيتم قبوله فهو من يفهم كل شيء وكم أنا متعطش إلى الاستفادة من خبراته، خرج هذا الشخص من المكتب ونظر إلى المسؤول ليعلمني أول درس في القيادة حيث قال «لا ينفع»، دهشت فكيف لا ينفع وهو الشخص الذي يفهم كل شيء، رأى الدهشة على وجهي وقال لي «الفريق يحتاج إلى أعضاء متخصصين يملكون المعرفة والخبرة في مادة يكمل كل منهم الآخر في مجال اختصاصه» كان فعلا درساً علمني من خلاله أول خطوة في صناعة فريق عمل متكامل، وباباً جعلني خلال مسيرتي أراقب حول العالم الفرق المحترفة الداعمة لرفع قيمة شركاتهم العالمية الكبرى وأراقب أسلوبهم وتعاضدهم وإبداعهم.

هذا التعاضد هو سبب تقدم الدول الكبرى التي تعمل على تناغم مخرجات التعليم مع فرص العمل وبيئة عمل تحفيز الشركات والمؤسسات على رسم المسارات المهنية لصناعة متخصصين في المجالات الحيوية واستحداث التخصصات الأكثر دقة، فالحقيقة التي يجب أن نؤمن بها بأنه كلما زاد العالم تعقيدا زادت معه الحاجة إلى العلوم والأعمال والحرف المتخصصة، فمثلا التخصصات العامة في الطب تفرعت إلى تخصصات دقيقة، وعلم البترول تشعب بهدف تقديم الحلول المثلى، وثورة المعلومات التي أثرت على حياتنا وبسبب حجمها الضخم تحولت من علوم إدارة المعلومة الى عالم من التكنولوجيا الرقمية تتعامل مع المعلومات الضخمة واستحدثت التحليل بواسطة الذكاء الصناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء وغيرها.

العالم يزداد قوة بواسطة الفرق المتخصصة التي تعطي القيمة المضافة وقراراً أصح وحلولاً أسرع وأفضل.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

يجب بأن نأخذ مسار الدول المتقدمة إن أردنا أن نتقدم، والعمل على ربط مخرجات التعليم مع حاجة العمل ومن بعدها صناعة مسارات وظيفية في شركاتنا الكبيرة والمؤسسات لشباب يسلح بالتخصص ليكون عنصراً فعالا لإيجاد الحلول للتحديات التي لن تتوقف.

