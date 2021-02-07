«فلان.. خط أحمر»

آراء

نسمع في كثير من الأحيان مصطلحاً عجيباً رناناً يصف شخصاً أو موضوعاً بان «فلان، خط احمر...»، هذا الوصف اول ما يتبادر بالذهن انه عبارة عن خط فاصل لا يجب تجاوزه من قبل الآخرين، وفيه وصف للاستبداد والتهديد في أغلب الاحيان.

ظهر تاريخ هذا المصطلح ابان أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 بعد ان رصد الأميركيون قواعد صواريخ سوفييتية على جزيرة كوبا، فاطلق ما يسمى «الخط الأحمر» وهو الخط الهاتفي المباشر بين الرئيسين الأميركي والسوفييتي لتجنب الحرب النووية بينهما بسبب وجود تلك الصواريخ.

فما هي قصة الخط الأحمر؟

«اللون الأحمر» يعتبر علميا اطول موجة بين الوان الطيف، ويقصد بأطول لون موجي يعني يمكن رؤيته بوضوح من مكان بعيد مقارنة بالالوان الاخرى، لذلك نجد أن أغلب إعلانات المنتجات العملاقة والكبيرة تستخدم اللون الأحمر، وكذلك يستخدم اللون الأحمر للتنبيه في حالات توقف السيارات واشارات المرور واشارات الخطر وغيرها للتنبيه.

كذلك «اللون الأحمر» مصطلح اقتصادي يدل على زيادة الكلفة وارتفاع المصاريف وقيمة الخسائر والقيم السالبة، وماليا يستخدم بمؤشرات انخفاض اسعار الاسواق المالية، وغيرها.

الخط الأحمر كذلك مصطلح يستخدم اجتماعيا كنوع من السلوك الديكتاتوري الذي يستخدمه الشخص في تهديد الاخرين في حالة الاقتراب من أمر ما، وتعبير سياسي لتكميم الافواه، عدم الخروج من الصف، الاذعان، التهديد، وغيرها من معاني التخويف والترهيب.

برأيي، الخط الأحمر يجب ان يطلق فقط عندما تكون هناك كلمة حق خاصة عندما تتوقف حريتك عند حدود حرية الآخرين، وعند كرامة الانسان، وعند استباحة المال العام.

ولا ننسى أن للون الأحمر سحراً خاصاً فهو اللون المفضل لاثارة الثيران عند مصارعتها.

