المناهج واقتصاد المعرفة

آراء

في هذه المقالة سأوضح أهمية اقتصاد المعرفة وكيفية ربطه مع مناهجنا في الكويت لتستفيد منه الدولة في اقتصادها وتعليمها لكي لا يكون الهدف الوحيد للتعليم هو إيصال المعلومة للطالب فقط دون ربطها مع حياتنا واوضاعنا بالكويت، فاقتصادنا في الكويت يعتمد اعتمادا أساسيا على النفط ومشتقاته، فلماذا لا تتطور مناهجنا ونصبح رائدين في هذا المجال ونستفيد من انتاج مشتقات مختلفة ومتنوعة من خلال النفط؛ لكي ينتعش بها اقتصادنا بدلا من اعتمادنا الكلي على النفط الذي لن يدوم؟ فنرى الدول الغربية متصدرة في هذه الصناعات مثل شركات السيارات ومصانع البلاستيك وغيرها.

ويعود الظهور الأول لمصطلح اقتصاد المعرفة إلى خمسينيات القرن العشرين حيث بدأ بالانتشار عندما شهد قطاع الصناعة تطوراً على حساب قطاع الزراعة؛ ما أدى إلى ظهور قطاعٍ اقتصادي جديد في الدول المتطورة؛ حتى يكون نواةً لنظام اقتصادي جديد.

ويتميز اقتصاد المعرفة بمجموعة من الخصائص، وهي: ان تمثل المعرفة رأس المال الخاص بهذا الاقتصاد، وتتميز بأنها لا تحتكر، ولا تنفذ، وتتكيف مع رغبات العملاء، والتركيز على تقديم الخدمات للمستهلكين. وتعتمد المعرفة على استخدام قوى عاملة تتميز بالقدرة على الإنتاج، واستخدام تقنيات المعلومات بدلاً من الموارد التي تصنف المعرفة بأنها علمية، وتعتبَر الأساس المستخدم لإنتاج وزيادة الثروة.

تساهم المعرفة في زيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف الإنتاج، ويحتاج اقتصاد المعرفة الى تطوير القوانين والمناهج المستخدمة لتتناسب معه ،ووجود رأس المال البشري من خلال توفير الدول للمناخ المساعد للمعرفة حتى تصبح أهم عنصر إنتاجي من اجل ضمان استمراريته وتطوره.

وختاماً ربما هذه هي النهاية من حيث التدوين، ولكن أرجو ألا ينتهي الأثر الطيب في حياة كل من يقرأ، وأن يكون خير علم ينتفع به، ويفيد كل الباحثين في هذا المجال من بعدي.

بقلم : الطالبة: إيلاف خالد الشمري