أرجوكم لا تفتحوا المطار

آراء

عندما أعطى وزير الصحة الضوء الأخضر بفتح المنافذ والمطار الأمر الذي أدى إلى تزايد دخول المصابين بكورونا وبأعداد هائلة وذلك كان بضغط من الحكومة التي خضعت بدورها لمسؤولي هذه الدول الموبوءة، ولم يستمع الى صوت المواطنين عندما ازدادت التحذيرات عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا من خطورة فتح المطار والمنافذ للدول الموبوءة والتي ظهرت كارثة أخرى عندما اكتشفت السلطات الصحية دخول قادمين كثر بشهادات «R.C.R» مزورة مما زاد الطين بلة واضحى المواطن يتحلطم على حياته وصحته التي أصبحت رهن قرارات متسرعة تنعدم الى الدقة والمسؤولية.

إن الحكومة يجب عليها ألا تعلق فشلها على المواطنين وعلى عدم التزام المواطن بالاشتراطات الصحية، وبالتالي تقوم الحكومة برمي إخفاقاتها على التجمعات وعدم الالتزام رغم أن اغلب الاعداد المكتشفة والمصابة بكورونا تأكد للجميع أنها حالات دخلت من دول موبوءة ومن شهادات بي. سي. آر مزورة. وبالتالي لا يجب أن نحمل المواطن تبعات ومسؤوليات فشل قراراتكم.

لذا جاء تصرف الحكومة بتحميل هذه الاخطاء على المواطن عن طريق تسكير الأندية الرياضية والصالونات وتقليص ساعات العمل في المجمعات الأمر الذي من شأنه أن يلقي المزيد من الزيت على النار الملتهبة فمن يتحمل خسائر أصحاب المحال ومن يتحمل دفع إيجاراتهم بعد أن توقف النشاط التجاري الخاص بهم نهائياً وجميعهم لديهم عوائل وأسر تحتاج الى الانفاق والاكل والشرب وغيره من الالتزامات العائلية من إيجارات المنازل ومن يعوض هؤلاء كما ستعوض الحكومة أصحاب المشاريع الصغيرة، أم أن الحكومة ليس لديها غير خذوه فغلوه.

والسؤال الان: هل ستتحلى الحكومة بالشجاعة وتستمر في غلق المطار لفترات طويلة حتى نستطيع أن نتخلص من تلك الكارثة الصحية أم أن هذه الحكومة ستخطئ مرة أخرى وتفتح الطيران لدخول المزيد من المرضى بكورونا.

ان الوضع الصحي العالمي ينذر بمزيد من التحور لهذا الفيروس الفتاك وكم رأينا وقرأنا تحذيرات أميركية وأوروبية بان القادم من الفيروس هو الأصعب والأخطر، لذا فان فتح المنافذ والمطار ومع تزايد الاصابات التي تعدت في الأمس الـ 950 اصابة يعد بمثابة قتل رحيم للأبرياء الذين وضعوا ثقتهم في أيدي الحكومة التي يجب أن تكون على قدر المسؤولية، وبالتالي وضع مصلحة الوطن وصحة المواطن في المقدمة وها نحن نرى السعودية والعديد من دول الخليج قامت بغلق المطارات والمنافذ حماية لابنائها.

الكويت لديها الفائض من العمالة ولا تحتاج الى هؤلاء الذين يريدون الدخول حاملين معهم الأمراض وأنا أشد على يد وزارتي العدل والصحة في تبنيهما جلب القضاة والاطباء، وهذا ما نحتاجه في المرحلة الحالية لكن أن نقوم بفتح المطار والمنافذ لعمالة فائضة عن الحاجة وخصوصا وأن العمل بالكويت ليس بالطاقة القصوى مع تقليص الدوامات والدوام الحكومي 50%، والتعليم عن بُعد وغيره من مظاهر الاحترازات وبالتالي نحتاج حاليا الى المزيد من غلق المنافذ حتى نستطيع التخلص من المرض داخليا.

