السلطات الصحية والقرارات الأخيرة!

آراء

تحدثت بالسابق عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا، والجميع شاهد هذه الجهود وأثنى عليها، ولكن مع استمرار هذه الجائحة وظهور لقاحات عديدة، نجد بأن الفيروس يتحور، وهنا يظهر تساؤل عن مدى قدرة الكادر الطبي على مواجهه الفيروس المتحور؟!.

ان المتابع لحالات الاصابات يرى ارتفاع عدد الاصابات، ما أدى الى اتخاذ المزيد من التدابير الصحية والتحذيرات من فقدان السيطرة على الفيروس، ولكن هل ظهر لنا مسؤول بالسلطات الصحية يوضح لنا الأسباب الفعلية لهذا التدابير؟! أو شرح للشعب بشكل شفاف ماهية الوضع الصحي؟!.

أعلم كما يعلم البعض أثر هذه القرارات على الاقتصاد لكن الوضع الصحي أهم من الاقتصاد ان كانت هناك خطة واضحة ومرسومة المعالم نعرف عن طريقها متى نتمكن من السيطرة على الوضع الصحي للبلاد، أما أن نسير في خط مجهول الهوية فهذا معناه أننا نسير نحو الهاوية اقتصاديا، فالملاحظ للتصريحات الرسمية عن الوضع الاقتصادي يرى أن الوضع في انخفاض وتأتي السلطات الصحية بقرارات ليست واضحة المعالم، لذا يجب مراجعة القرارات قبل صدورها واختيار التصريحات التي تطمن الشعب.

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اللياقة الصحية مهمة للجميع، وكل الرياضيين يكون الشغل الشاغل لهم لياقتهم الصحية، لكن أن يتم التمايز بين الرياضيين لتقوية لياقتهم الصحية هي الظلم بعينه، لذا يجب أن يكون جميع الرياضيين تحت مسطرة واحدة.

