الاخيرة

لأن العقول والضمائر والمصالح العامة، ومستقبل الكويت مازالت غائبة فيما يجري على الساحة المحلية، ولأن الهمس لم يعد ينفع؛ لذا نصرخ بضرورة رفع شعار، يلتف حوله الجميع، هو «الاقتصاد أولاً».

***

الاقتصاد أولاً.. لأننا إذا لم نفعل شيئاً وسط ضجيج التنازع، فسينهار الدينار خلال سنوات قليلة، كما انهارت عملات بلدان بالمنطقة لديها من الثروات ما لا نملكه.

الاقتصاد أولاً.. لأننا في أمس الحاجة إلى حكومة اقتصادية، يكون كثير من وزرائها شباباً مبدعاً، قادماً من القطاع الخاص، يستطيع توفير المليارات من ميزانياتها المهدرة، متحرراً من البيروقراطية المدمرة.

الاقتصاد أولاً.. لأن الانهيار الاقتصادي إن تم -لا سمح الله- فسيتحول سريعاً إلى أزمات سياسية خانقة، وكوارث أمنية مصاحبة.

الاقتصاد أولاً.. لما رأيناه بالسابق من جنون وغباء في تصرفات بعض أطراف اللعبة السياسية، فطرف ظهرت سرقاته وتجاوزاته ابان تراكم العجوزات المالية الكبرى، وطرف آخر كلما زادت العجوزات زاد من طلباته الشعبوية، المكلفة مالياً، التي لا تنتهي.

الاقتصاد أولاً.. لأن العناية بالاقتصاد، وتقديمه على ما عداه، لم تعد خياراً بين الخيارات، بل أصبحت الخيار الوحيد، وبديله الطوفان.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد!

***

آخر محطة: عشت في بلدان الشرق الأقصى، ونمور آسيا الاقتصادية، كما تسمى عندما انهارت اقتصاداتهم أواخر التسعينات، وأقول كشاهد عيان، ومن رأى رأي العين لا كمن سمع، إن الانهيار الاقتصادي سيكون أشد علينا من غزو صدام الغادر، الذي وحدنا وانتهى سريعاً خلال 6 أشهر، مع فارق أن النمور الآسيوية كان لديها اقتصاد حقيقي من زراعة وصناعة بعكسنا...!

