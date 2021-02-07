«مصباح سحري» يقهر «كورونا» ويمنحك متعة ركوب الطائرة والسفر!

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يشعر الناس بحنين عارم الى ركوب الطائرة والسفر، في الوقت الحالي، بعدما ادى تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، الى فرض قيود صارمة على التنقل.

وبحسب موقع «أوديتي سنترال»، فان متجرا في كوريا الجنوبية قام بتطوير مصباح على شكل نافذة الطائرة، حتى يعرض مشهدا شبيها بما نراهُ ونحن في الجو، فتبدو الغيوم متراصة بوضوح.

وذكر المصدر ان هذا المصباح يعرضُ المشهد الذي نراهُ من الطائرة، في حالتي الشروق والغروب، حتى يحظى المشتاقون الى الطائرة بلحظة مشابهة بعض الشيء لما يرونه في السفر.

وجرى تطوير وعرض المصباح الدائري، بشكل نافذة، وهو من طراز «LED»، من قبل متجر «وان روم ماكينغ».

وبادر مستخدمون الى التقاط صور طريفة بجانب هذا المصباح حتى يظهروا كمن يركبون الطائرة، ويجلسون الى جانب النافذة.

ويصل سعر هذا المصباح الى 43 دولارا، لكنه يقدم خصما بنسبة مهمة لمن يريد شراءه في الوقت الحالي.

ووصف معلقون هذا المصباح بـ«الحيلة» و«العزاء» في ظل عدم قدرة كثيرين على السفر الى الخارج، والاستمتاع بالتنقل بين المدن والدول والتحليق في الأجواء.

وأحدث وباء «كورونا» شللا غير مسبوق في حركة الملاحة الجوية، خلال 2020، بينما تتواصل تبعات الأزمة خلال العام الجديد، من جراء تفاقم الوضع الوبائي في كثير من الدول، وعدم تحقق المناعة الجماعية حتى الآن.

