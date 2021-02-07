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مراهق يسافر خلسة في تجويف عجلات طائرة.. وينجو


نجح مراهق من أصول كينية بالوصول الى هولندا قادما من انكلترا، على متن رحلة جوية اختبأ فيها في تجويف عجلات الطائرة.
وبعد هبوط الطائرة في مطار مدينة بيك في مقاطعة ليمبورغ، تم العثور على المراهق صاحب الـ16 عاما، الذي وبحسب تقييم الأطباء فانه يعاني من انخفاض كبير بدرجة الحرارة الا انه حي.
ووفقا لمتحدث باسم المطار، كان المراهق محظوظا للغاية، لأن معظم المسافرين خلسة يتشبثون بالهيكل، كقاعدة عامة، يتجمدون حتى الموت.
تم تشغيل الرحلة التي وصل عليها المسافر بواسطة الخطوط الجوية التركية على متن طائرة شحن ايرباص A330، بحسب ما نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية.


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