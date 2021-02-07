4 طرق لمحاربة الأرق

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قد يكون الغوص في نوم عميق صعبا للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في وضع مشاكل اليوم وراءهم في الوقت المناسب ليلا - خاصة اثناء جائحة فيروس كورونا الحالية.

ويلعب النوم دورا اساسيا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة جيدة وعافية طوال حياتك. ويؤثر الحصول على قسط كاف من النوم على مجموعة من المشكلات، ويمكن ان يساعد في حماية صحتك العقلية والجسدية ونوعية الحياة.

وأثناء النوم ليلا، يعمل جسمك بجد لدعم وظائف المخ الصحية والحفاظ على صحتك، بينما لدى الأطفال والمراهقين، يعتبر النوم ضروريا للمساعدة في النمو والتطور. لذلك اذا لم تستطع النوم وكان ذلك يؤثر على حياتك اليومية، فقد تبحث عن طرق تساعدك على النوم.

1 تمارين التنفس: تلعب انماط التنفس دورا في الجهاز العصبي، الذي ينظم معدل ضربات القلب وتوتر العضلات والتحفيز والجوانب الأخرى للاسترخاء او الاثارة.

ويمكن للأنفاس السريعة والسطحية ان تخلق مشاعر القلق والتوتر وعدم الارتياح.

وأثناء الاستلقاء على الظهر، خذ نفسا عميقا، وبيد واحدة على معدتك، تنفس بعمق من خلال انفك وامسكها، ثم اخرج الزفير من خلال فمك حتى تشعر ان يدك تتحرك لأعلى اثناء الزفير.

وكرر هذا قدر ما تحتاج حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء.

2 ابتعد عن الشبكة الالكترونية: نظرا لأن معظم الأشخاص يقضون يومهم بالكامل امام شاشة الكمبيوتر في العمل، قبل الانتقال الى التلفزيون للترفيه المسائي، فمن الضروري ان تحاول ايقاف التشغيل عندما تذهب الى السرير.

3 محاكاة اسلوب «رجل الكهف»: قبل ان تترسخ التكنولوجيا، كان اسلافنا الأوائل ينامون في ليلة سوداء شديدة البرودة.

ولا ينبغي ان يكون مفاجئا ان العلم الحديث وجد ان درجات الحرارة الباردة والظلام التام هما افضل الظروف للنوم.

ووفقا للباحث في النوم الدكتور جايد وو، يمكن للاضاءة الاصطناعية ان تعطل الساعات البيولوجية وتعبث بنوعية النوم التي تحصل عليها.

وينصح الدكتور وو: «ان الحفاظ على غرفة نومك خالية من الضوء الاصطناعي والضوضاء، لن يضمن فقط بيئة نوم لطيفة ومظلمة، بل سيعلم عقلك ايضا ان «كهف نومك» مخصص للنوم فقط - وليس وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث العالمية وأشياء اخرى التي تثير عقولنا».

ولتحقيق ذلك، ابدأ في تعتيم الأضواء قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم لتدريب جسمك على وقت الراحة.

4 هدئ اعصابك: وجد الباحثون ان درجات الحرارة الأكثر برودة تساعد البشر على الوصول الى حالة نوم اعمق، والنوم بشكل اسرع ايضا.

ومع ذلك، لا توجد درجة حرارة صحيحة او خطأ، لذا اذا كنت ستجرب هذه الطريقة، فكن منفتحا على نهج التجربة والخطأ.

