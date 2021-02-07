Sunday النهار

إذا كان الضغط يولد الانفجار، فإن الكياسة تفرض ان نتيح البدائل الآمنة للأطفال الذين مضى عليهم زمن غير يسير وهم أسرى المنازل، وقابعون بين جدران البيوت.

وبما أن المولات قد أغلقت أبوابها، والاجتماعات قد تم حظرها، والاحتفالات تقرر منعها، فلماذا لا نفتح نافذة المتاحف التراثية والمراكز العلمية والثقافية أمام المواطنين وأطفالهم، وغيرهم من الباحثين عن متعة المعرفة وعبق التاريخ ورائحة الماضي؟

ان تلك الأماكن يمكن أن تكون منابر جديدة لتعريف الناس بأخطار ما نحن فيه من جائحة، وبالأهداف التي تسعى اليها الحكومة من وراء الاجراءات الاحترازية التي تفرضها، والتدابير الوقائية التي تدعو اليها، فضلاً عن كونها مصادر للتثقيف وزيادة المعرفة.

المؤكد ان السلطات المختصة لو فكرت في فتح ابواب المتاحف والمراكز العلمية والثقافية ثم فتحها بالفعل ستكون قد ضربت عدة عصافير بحجر واحد، فالأطفال سيجدون متنفساً يقضون فيه أمتع الأوقات، ويزدادون تثقيفاً ومعرفة وثراء بأحداث الماضي القريب والبعيد. كما سيقل الضجر والسخط والاستياء الناتج عن المنع والحظر والاغلاق، وكلها مصطلحات باتت شائعة على كل لسان.

افرضوا من الاحترازات ما شئتم، واحتاطوا للأمور بكل ما أوتيتم من علم ومعرفة، ولكن لا تزيدوا الضغط على الناس، فالصبر قليل، والنفوس ضاقت بالأوضاع والأسقام المادية والمعنوية، وافتحوا للمواطنين وأطفالهم ابواب الأمل، ولو كانت مغلفة بالاحترازات والتعليمات.

