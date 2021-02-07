«نُزل العثمان».. فندق تراثي يجسِّد زمن الطيبين

Sunday النهار

زمن الطيبين وذكرياته الجميلة وبساطته الساحرة وارتباطه بالاخلاقيات الرفيعة والقيم والمبادئ البناءة اخذا نصيبا كبيرا من اهتمام الدولة بمؤسساتها المختلفة من خلال الاهتمام بالتراث وكل ما يتعلق به التاريخ والمقتنيات.

وقد حرصت الكثير من المؤسسات والكيانات التطوعية على ابراز هذا الجانب ومشاركة الاجيال الحالية بكل ما هو جميل في هذا المجال من خلال المعارض والمتاحف والنشاطات التاريخية.

ومن ابرز تلك الجهود هو ما يقوم به مركز عبدالله العثمان التراثي بيت العثمان وجهود فريق الموروث الكويتي والافكار الجميلة التي تبذل جهود جبارة من اجل ابرازها واطلاع الجمهور عليها ومنها فكرة نزل العثمان وقد ارتات النهار تسليط الضوء عليه والاطلاع على تفاصيله من خلال لقاء صحافي مع رئيس فريق الموروث الكويتي انور محمد الرفاعي:-

استهل رئيس فريق الموروث الكويتي التطوعي حديثه معرفا المركز فقال: نحن في مركز عبدالله عبداللطيف العثمان التراثي ويحتوي المركز على عدة متاحف وعدة انشطة وفعاليات تراثية تعتني بالتراث الكويتي ومن بينها هو متحف بيت العثمان ومتحف وزارة الدفاع والقرية الكويتية والمتحف العلمي التربوي ومتحف الرياضة الكويتية بالاضافة الى متحف البيئة البرية الكويتية وكذلك هناك معهد للتدريب على المشغولات التربوية في تاريخ الكويت القديم وتدريب عامة المجتمع على الامور والدورات التي تخص الحرف اليدوية.

نزل العثمان

ومن ضمن ما يحتويه المركز هناك ما نسميه نزل العثمان، وهي كلمة كانت تطلق على الفندق سابقا وقد ارتأينا لكبر حجم المتحف واتساع اجنحته ان الزائر لا يستطيع ان يقضي ساعة او ساعتين في تغطية ارجاء المتحف لكن على الاقل يحتاج من 4 الى 5 ساعات على الاقل في زيارة المتحف فيتطلب وقتا طويلا وكذلك بالنسبة للوفود الرسمية التي تزور المتحف و تحتاج الى استراحة في هذا المجمع التراثي المتكامل فانشأنا ما نطلق عليه اليوم بنزل العثمان وهو فندق يتكون من 12 جناحا مجهزا بالكامل باثاث وديكورات ومقتنيات تاريخية كويتية قديمة كان تستخدم في الماضي في تاريخ الكويت ووضعناها بشكل يتناسب مع دور التراث الكويتي من خلال ايصال هذه الرسالة.

الوفود الرسمية

واضاف: قد يتساءل البعض هل يستقبل هذا الفندق عامة للناس للسكن ام لا؟ فنقول ان هذا الفندق سيكون للوفود للرسمية التي تزور الكويت، بحيث اذا اتى للكويت وفد رسمي واحب ان يرى المتحف ويتجول خصوصا ان هناك وفود vip تحتاج الى استراحات خاصة ودورات مياه واماكن للصلاة فتلبي هذه الاجنحة هذا المطلب وتكون هذه الاجنحة مخصصة لها.

وزاد: تم عقد اجتماعات عدة لوزارة الخارجية ووزارات وجهات ومؤسسات اخرى في القاعات الرئيسة في المتحف ويتطلب ذلك وجودهم يوم كامل احيانا ويتخللها مؤدبة غداء او عشاء وايضا تكون لهم غرف للاستراحة لهذه الوفود.

وفي البداية لا يكون لزوار المتحف من اهل الكويت سكن في هذا الفندق لانه بالسنوات الاولى سيكون لوفود الكويت فقط.

إيصال رسالة

واشار الرفاعي الى ان الهدف الاهم من انشائنا لنزل العثمان هو ايصال رسالة وهي اطلاع المجتمع وزوار الكويت على اكبر قدر من المقتنيات والاثار الكويتية الموجودة في المتحف والذي اصبح اليوم نقطة مضيئة في سماء الكويت، وكما هو معروف ان الدول تقاس اليوم بما لديها من متاحف واثار ومقتنيات تحافظ عليها والتي تدل على حضارتها الناجحة والمجتمعات المتقدمة تحتوي على العديد من تلك المتاحف.

مقتنيات النزل

وقال الرفاعي: في البداية كانت هناك صعوبة في الحصول على القدر الكافي من مقتنيات غرف النوم والصالات ولكن بجهود المتطوعين بمركز عبدالله عبداللطيف العثمان والعاملين فيه استطعنا ان نجلب ما يمكن جلبه من هذه المقتنيات حتى اكتملت بحمد الله جميع اركان المتحف وكذلك زود الفندق والنزل بالامور المهمة التي يحتاجها الزائر كصندوق الامان والثلاجة الشخصية والتلفزيون والامور الحديثة التي يحتاجها اي نزيل وموجوده في المتحف او الاجنحة.

التصنيف

وحول وضع النزل وتصنيفه على المقاييس العالمية اوضح الرفاعي ان الفندق لا يندرج ضمن الفنادق التجارية كتصنيفها بعدد النجوم، والفندق التراثي هو فندق يعبر عن مرحلة من مراحل تاريخ ونشأة هذه الدولة، ونحن نعرف ان مرحلة الثلاثينيات والاربعينيات والخمسينيات في الكويت انشئت بعض الفنادق وكان لها دور في النهضة الاقتصادية للكويت وهذا المتحف لا يصنف بنجوم الفنادق العالمية ولكنه يختص بالتراث فقط.

وحول الافتتاح الرسمي للفندق نزل العثمان اوضح الرفاعي ان الفندق لم يتم افتتاحه رسميا حتى الان وقد تأخر الموعد بسبب جائحة كورونا العالمية وفي المرحلة القادمة بعد هذه الجائحة سيتم تحديد موعد الافتتاح واستقبال الزوار بصورة رسمية.

وبخصوص تحديد الرسوم المادية لدخول الفندق اكد الرفاعي انه لا يوجد رسوم مالية نهائيا وقد انشئ لخدمة المجتمع والتراث الكويتي وخدمة ضيوف الكويت من الخارج وهو رافد من روافد ايصال الرسالة التاريخية لزوار الكويت من خلال مؤسسات الكويت فيكون الحجز فيه لمؤسسات الكويت والوزارات بدون رسوم سكن.

وبشأن المحافظة على المقتنيات الثمينة بالفندق والتأمين والمحافظة عليها اشار الرفاعي الى ان زوار الفندق من ضيوف الكويت سيكونون برفقة مسؤولين من الوزارات والجهات الداعية وهناك بعض الشروط البسيطة هي اشبه بالتنبيهات فقط ليتقيدوا بها اثناء تواجدهم في الغرف حتى لا تتعرض للتلف أو الكسر، ونحن نعرف ان الوفود الرسمية لا يمكن ان يعبثوا بهذه المقتنيات التاريخية لانهم شريحة ناضجة وفاهمة وعلى قدر من المسؤولية.

آلية الحجز

وقال الرفاعي ان الية الحجز ستكون عن طريق المراسلات الرسمية بين الجهات المستضيفة للوفود وبين متحف بيت العثمان وهناك تنسيق من خلال السكرتارية ليعطوهم مواعيد الحجز.

أفكار مشابهة

وفي رده حول تشابه فكرة الفندق التراثي مع احدى المسلسلات الكويتية فريج صويلح قال الرفاعي ان الامر مختلف وان المسلسل له ابعاد درامية وسلوكية وان نزل العثمان يهدف الى استغلال كبر حجم المتحف الذي يشغل 17 ألف متر مربع وفيه اكثر من 175 غرفة والزائر لا يستطيع تغطيتها خلال ساعة او ساعتين عندما تكون هناك اجتماعات في القاعات الرئيسية للوفود فهم بحاجة ان تكون هناك استراحة خاصة لكبار الشخصيات وهو احد الاهداف الرئيسة.

عوائق وعقبات

وتطرق الرفاعي الى وجود عوائق او صعوبات واجهت فكرة انشاء الفندق: ان الهدف من الفندق ليس تجاريا ولا يتطلب تراخيص تجارية والهدف منه اجتماعي وتطوعي يخدم المجتمع ولا يحتاج الى اي تراخيص ماعدا بعض الموافقات من وزارة الاعلام والتجارة والمجلس الوطني للفنون والاداب وكلهم تحت هذه المظلة ونحن نعمل في مركز الكويت للعمل التطوعي برئاسة الشيخة امثال الاحمد ونخضع الى القانون الذي اعتمدناه من المجلس الوطني للفنون والاداب وليس لدينا اي عوائق او عقبات في هذا المجال.

واعلن الرفاعي عن بعض الافكار والانجازات التي سيتم العمل بها قريبا ومنها التوسعات التي يقوم بها المركز ومنها احتفالية كبرى بعد انقضاء جائحة كورونا وافتتاح متحف وزارة الدفاع الذي سيكون تحت رعاية وحضور وزير الدفاع وهناك ايضا افتتاح قرية نقرة العثمان على مساحة 3 آلاف متر وتجسد الحي الكويتي بالكامل بجميع نشاطاته ومقتنياته وسيتم افتتاحها رسميا تحت رعاية وحضور وزير الاعلام، وكل هذه المباني والانشطة ستكون لمصلحة التراث الكويتي.

