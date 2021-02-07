أشباح «أبو طُبر» تحوم في بغداد

Sunday النهار

يكاد البغداديون لا يخرجون من رعب الا ليدخلوا في آخر بل ان بعض الأحداث تنكأ مخاوف زمن ماض كانت في المدينة العريقة تحت تأثير اسم خيم على لياليها بغمامة من الخوف مازال بعض من عايشها يتذكرها بينما اجبر الجيل الشاب الذي وعى مخاطر مختلفة تماما على اعادة استنباطها من ذاكرة اهليهم او من صفحات الانترنت ليجدوا انفسهم قبالة شر مجرد عائد من النسيان. وهكذا فقد بوغت سكان بعض الأحياء الراقية في العاصمة العراقية بغداد بأعمال سطو مسلح تحت اسم «أبو طُبر» اشهر سفاح عرفه العراق الحديث لتعود صورة الفأس الحديدي القاتل شاخصة في اذهانهم وهم يتعرضون لنهب علني يستحضر ذلك الاسم المقرون بالرعب.. فمن هو ابو طبر ملهم المجرمين في العراق؟.

خيالات الترويع

بين 1973 و1974 انتشرت الاشاعات والروايات التي نسجها خيال سكان بغداد ومحافظات العراق عن وحش شرس اطلقت عليه تسمية «أبو طبر» باعتباره يقتل ضحاياه بالطبر ويغتصب النساء بعد قتلهن، ولا يتورع عن ارتكاب جرائمه ليلاً او نهاراً، وكان ماهرا بحيث لا يترك اثراً في مسارح الجرائم التي ارتكبها، وتفاقمت القصص الى درجة ان بدأ الناس يغادرون بيوتهم ويتجمعون في دار احد الاقارب وانخفضت اسعار الدور في الأحياء الراقية وبخاصة مناطق المنصور الى سعر خيالي قياسا الى اسعارها الحقيقية او ما كانت عليه قبل وقوع حوادث ابو طبر. وكانت خربشة قطة في حديقة منزل كافية لاطلاق النار بكثافة خشية من وجود ابو طبر في حديقة الدار، والمفارقة ان اي لص يقع في قبضة الناس او الشرطة، كان يصرخ فورا «يا امعوّدين آني حرامي عادي.. والله مو ابو طبر!» خوفا من مصير مؤلم لو اعتقد الناس انه ابو طبر.

ولم تنقطع عملية نسج الاشاعات والحكايات الا حين وقع ابو طبر»الحقيقي» واسمه حاتم كاظم هضم في قبضة الشرطة وظهر على شاشة التلفزيون ليعترف بجرائمه غير ان الوقائع التي سردت خلال الاعترافات التلفزيونية لم تقنع كثيرين من المثقفين والبسطاء على حد سواء، فهناك ثغرات بقيت مجهولة حول دوافع هذا الشخص وهل كانت هناك جهات معينة تقف وراءه ام انه كان يرتكب جرائمه من منطلقات فردية ذاتية اشباعا لنزوة الجريمة والعنف في دواخله؟ وهل كان مدفوعاً من قبل اجهزة السلطة لتصفية الخصوم والمعارضين؟ وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات.

موسكو وباريس

دخلت الاجهزة الامنية والحزبية كلها في اقصى درجات الانذار، كما تم استدعاء خبراء من الاتحاد السوفييتي وفرنسا بينهم مديرا شرطة موسكو وباريس، للمعاونة في اجراءات وتحقيقات الشرطة العراقية في تعقب الفاعلين. وعلى اثر المعلومات التي قدمها الخبراء الأجانب عن مواصفات الجاني (من حيث الطول خاصة) جرت حملة شاملة في الأول من اكتوبر 1973 ترافقت مع منع تجول شامل في عموم بغداد. وتم اغلاق مطار بغداد، وقاد الحملة طه الجزراوي وتم تقسيم بغداد الى قطاعات ساهم في الحملة مسؤولون حزبيون اضافة الى الأجهزة الأمنية والشرطة، وتم تفتيش جميع الدور في بغداد للبحث عن اشخاص بمثل مواصفات ابو طبر التي اعطاها الخبراء الروس والفرنسيون، ولكن بدون اي نتيجة.

والطريف ان ابو طبر نفسه شارك مع «الرفاق الحزبيين» في منطقة البياع والعامل وأم الطبول في حملة التفتيش. علما ان اجهزة الامن العامة استغلت هذه الحملة الكبيرة للبحث عن المطلوبين من السياسيين والمعارضين وتم القبض على كثيرين من خلال حملات المداهمة والتفتيش. واستمرت القناعات الحكومية بأن للحوادث ابعادا سياسية، وحتى حين القبض على حاتم كاظم هضم امرت باحالة التحقيق الى جهاز المخابرات، ومع ذلك لم يتم التوصل الى الأبعاد او الدوافع السياسية للحوادث.

من هو ابو طبر؟

يقول ملفه الجنائي ان اسمه حاتم كاظم هضم من مواليد 1932 في قضاء المسيب بالحلة، اكمل حاتم الدراسة الابتدائية عام 1946 والمتوسطة 1949 ودخل مدرسة المفوضين عام 1949 وتخرج منها عام 1951 برتبة مفوض ونسب الى شرطة لواء الحلة، لكنه ما لبث ان فصل من الخدمة عام 1952 لأسباب مهنية.وعام 1953 التحق بكلية القوة الجوية وفصل منها عام1956 بعد ان تسبب عمداً في اصابة طائرة التدريب بخلل وقيل انه كان يستعرض مهارته بالطيران فوق دار خطيبته في منطقة المسيب.

اشتغل بوظيفة محاسب جباية في دائرة اوقاف كركوك. ولكنه طرد لتسببه في احداث اضرار بأموال الدولة وحكمت عليه محكمة كركوك بالسجن لمدة سنتين ونصف. ثم سافر الى اوروبا عام 1962 وتنقل ما بين بلجيكا والنمسا وألمانيا وسويسرا واليونان وايطاليا والولايات المتحدة. واستقر فترة طويلة في ميونيخ بألمانيا الغربية حيث كان يعمل في تهريب السيارات والأسلحة من بلجيكا وألمانيا الى اليونان وتركيا وسورية لحساب مهربين وتجار المان ويونانيين.

كان يجيد اضافة الى العربية اللغات الانكليزية والألمانية والفارسية والكردية. يشير سجله الجنائي الى انه قد تم توقيفه عدة مرات خارج العراق بسبب التورط في حوادث الشجار او انكشاف التهريب وحكم عليه في احدى الدول الأوروبية بالحبس لمدة عشرة اشهر عاد بعدها الى العراق.

وتصفه السجلات بأنه مجرم خطر، يدخن بافراط ويحتسي الخمور كان يهوى الطبيبات ولا يتردد في قتل ضحيته اذا امتنعت عن تلبية رغباته. قام عام 1970 بتزوير شهادة عدم محكومية لتفادي كشف محكوميته السابقة.وكانت زوجة ابو طبر واخوته حازم وغالب ووالدتهم يشاركونه في تصريف المواد المسروقة.

سلسلة الموت

بعد ان تم القبض على ابو طبر اعترف بأنه ارتكب الحوادث التالية:

? قتل شخص يهودي يجهل اسمه في منطقة البتاويين كان يظنه من الأثرياء لكن بعد تنفيذ جريمته وجده لا يملك شيئا.

? قتل ماجدة الحمامي زوجة رشيد مراد رشيد في منطقة المنصور بالاشتراك مع ابن شقيقته حسين علي حسون حيث دخل الى الدار وصادفته المجني عليها فقام بمسكها وشد وثائقها، وكمم فمها واستفسر منها عن مكان المصوغات والنقود الا انها امتنعت فما كان منه الا ان يعاجلها بضربة واحدة بـقضيب حديدي يحمله فلفظت انفاسها. ثم قام بتفتيش الدار مع شريكه، الا انهما لم يعثرا على شيء وقاما بترك الجثة في سيارة بمنطقة العامرية.

? في يوم 4/9/1973 ارتكب جريمة قتل عميد الشرطة المتقاعد بشير احمد السلمان وعائلته في مدينة الشرطة الأولى وكانوا نائمين على سطح الدار كما هي عادة اهل بغداد في الصيف بسبب الحرارة وبعد ان تأكد من انهم جميعاً نائمون بدأ بقتلهم مبتدئاً ببشير حيث ضربه على رأسه ثم زوجته بشرى احمد خليل وابنهما احمد(12 سنة) واحسان جميل احمد (21 سنة) وهو ابن شقيق زوجة بشير، وكان ضيفاً لديهم، ثم قام مع ابن شقيقته (حسين) بانزال الجثث من السطح الى داخل الدار ووضعوهم في بانيو الحمام، اما الامرأة فقد وضعها على سرير المنام. ثم نقلا المسروقات بسيارة المجني عليه الى دارهما ومن ثم قاما بترك السيارة خلف مستشفى اليرموك.

? في اواخر شهر سبتمبر 1973 ارتكب جريمة قتل عائلة جان آرنيست في منطقة كرادة مريم على مبعدة 200 متر عن بوابة القصر الجمهوري ونفذ جريمته في حوالي الواحدة ظهراً وقتل صاحبة البيت وابنتيها وابنها.وكان حاتم خلال عملية ضرب المجني عليهن بالقضيب الحديدي قد اخطأ وأصاب ابن شقيقته حسين اصابة جعلته ينزف دماً في الدار.وقد انتبه خبراء الأدلة الجنائية فيما بعد الى وجود دماء في الدار لا يطابق صنفها مع دم المجني عليهن.

? آخر جريمة قتل ارتكبها فهي قيامه بقتل حلاق في منطقة النعيرية والكيارة، وقام بسرقة مصوغات ونقود وأثاث وسجاد اثر خلافهما على تعرفة الحلاقة.

المشهد الأخير

اعتقل ابو طُبر بعد ان تلقت الشرطة بعد ظهر يوم 30/3/1974 بلاغا من عائلة اميل رؤوف عن وجود في البيت المجاور لهم الواقعة في شارع الصناعة والعائدة للدكتور يوسف بولص الجادرجي. وقبضت دورية النجدة على حاتم كاظم هضم الذي ادعى في البداية انه ضابط طيار متقاعد، ما اثار شكوك الدورية، ثم تراجع وقال انه صاحب محل في ناحية الاسكندرية، وقد سلمته دورية النجدة الى مكتب مكافحة الاجرام في الكرادة على ما يروي الدكتور اكرم المشهداني الخبير الامني العراقي. وعند انتقال هيئة التحقيق الى دار ابوطبر عثر على كثير من المسروقات التي تطابق اوصاف المواد المسروقة من الضحايا.

وبحسب الرواية الاولى لاعتقاله فقد اقتحم ابو طُبر بيت طبيب مسافر ثم وجد زجاجة مشروب كحولي فشربها ما اثر على وضعه ليضبطه حارس المبنى ويطارده وبعد ان اجتمع شباب المنطقة قامت احدى الجارات، بابلاغ الشرطة التي تعقبته حتى القت القبض عليه وهو ما اكد طبيعة الافادة المتضاربة التي قدمها للشرطة في البداية.

اما الرواية الثانية فهي ان الخادمة في موقع الجريمة الأخير لم تمت بعد ان ضربها بالقضيب الحديدي وبعد تعافيها في المستشفى اخذت الى مركز الشرطة للتحقيق لترى بعينها ابو طُبر يتحدث مع احد افراد الشرطة فارتعبت وعلى الفور بدأت بالصراخ: (هذا هو المجرم).

واكتشف المحققون ان زوجة ابو طُبر كانت تساعده في اختيار الضحايا من الناس ميسوري الحال في بغداد حيث كانت تدعي انها تبحث عن عمل كخادمة.. وعندما يستخدمونها كانت تصف له البيت من الداخل والخارج وما تحتويه حيث كانت تترك العمل بعد فترة وجيزة. وكان يقوم بجرائمه بعد ذلك بفترة مناسبة حتى لا يشك الناس بزوجته.

واعدم ابو طبر في 18 يونيو 1976 بالكرسي الكهربائي داخل سجن ابو غريب. وفي مقابلة اجراها نشرتها مجلة «الف باء» عام 1980 اكد الدكتور وصفي محمد علي انه اجرى الكشف الطبي على جثة المعدوم حاتم كاظم (الشهير بأبي طُبر) بعد احالة الجثة للطب العدلي بعد تنفيذ حكم الاعدام بحقه ومن معه من المشاركين في الجرائم.

شرب الدماء

حين وجه المحقق سؤاله إلى أبو طبر حول تنفيذ جرائم السرقة دون اللجوء إلى القتل أجاب قائلا «إن سبب لجوئي إلى القتل يعود لسببين: الأول إن الخطة التي كنت ارسمها لدخول الدار مقتحماً وسيكون أصحاب الدار في حالة يقظة.. والحالة هذه لا أستطيع أن أقوم بالسرقة أو الاغتصاب.. إلا عن طريق القضاء على من في الدار ومن ناحية أخرى إن قتل أهل الدار يفسح المجال لي للتصرف بحرية بالإضافة إلى عامل آخر هو إني كنت تحت ظروف نفسية تدفعني للقتل، حتى ولو تطلب الأمر شرب دماء البشر».

نظرية الانقلاب.. السياسة دائماً في الواجهة

حملت قصة ابو طبر جوانب سياسية فقد وقعت بعد انكشاف المحاولة الانقلابية لناظم كزار وجماعته في 30 يونيو 1973، وكان كزار قد خطط لقتل احمد حسن البكر وصدام حسين وبقية الوزراء في مطار بغداد الدولي لدى تواجدهم لاستقبال البكر العائد من بلغاريا، وكان ناظم كزار قد اعتقل وزيري الدفاع والداخلية، وبعد انكشاف المحاولة قام بقتل وزير الدفاع حماد شهاب ولكن وزير الداخلية سعدون غيدان نجا، وتم القبض على كزار وهو في طريق الهرب باتجاه ايران، واعدم، وكان البعض يتصور أن هذه الأحداث الجنائية التي هزت بغداد وعموم محافظات العراق ذات أبعاد سياسية لابد ان يكون بقايا ناظم كزار، او ربما غيره من المعارضين هم الذين يرتكبونها، او يقفون خلفها. وكان هذا التصور يطغى حتى على تفكير نظام الحكم آنذاك. ومع ان طبيعة الضحايا وهم اناس عاديون لاعلاقة لهم بالسلطة قد تلقي بعض الشكوك على دقة هذا التحليل إلا ان الآثار الأمنية والنفسية وحالة الرعب والاضطراب، وما خلقته من بلبلة في الوضع الأمني اعادت هذا التفسير الى الواجهة وأدت الى إقالة مدير الشرطة العام، ومدير شرطة محافظة بغداد، ومدير مكافحة الاجرام، وتحميلهم مسؤولية التقصير في كشف الحوادث التي وقعت والتراخي في موضوع القبض على الفاعلين، كما أصدرت السلطة قرارا بإيقاف برنامج الشرطة التلفزيوني الشهير (الشرطة في خدمة الشعب)!

