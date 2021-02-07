إحدى جنات الأرض في النصف الجنوبي أستراليا.. قارة المحيطات والحيتان والجبال الزرقاء

Sunday النهار

أستراليا، إحدى جنات الارض بالنصف الجنوبي من الكرة الارضية وذلك لانها من أجمل الأماكن في العالم التي يمكن زيارتها؛ لما تتمتع به من مناطق سياحية متعددة ومتنوعة تجذب السياح، وتطول قائمة الأنشطة التي تجذب الزوار ما جعل السياحة في أستراليا من أحد أهم مقومات الاقتصاد بها.

ونظرا لوقوع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي ما يعكس فصول السنة عما هي عليه في الشمال، وبالتالي فهي تعد إحدى مزاياها لانه عندما يكون الوقت صيفا في الكويت وشديد الحرارة، نجد الطقس هناك شتاء.

وأستراليا هي أشهر مثال للتناقضات الرائعة والجمال الساحر؛ فهي أصغر القارات في العالم وأكبر الجزر، ونجد بها المدن التي تنبض بالحياة وترمز لتنوع الثقافات، فهي بلد المحيطات والحيتان والجبال الزرقاء، بالاضافة الى الجزر الرملية شاسعة المساحات والغابات المطيرة القديمة، وبها أهم الاكتشافات في العالم وواحدة من عجائب الطبيعة في الكون وهو الحيد المرجاني العظيم.

ويبدأ موسم السياحة في قارة استراليا حيث تنخفض كلفة السفر، وبالتالي يمكن بلوغ افضل الاسعار سواء في السفر بالطائرات او بالفنادق ففي السابق كان هناك نوع من المعاناة للوصول الى استراليا لانها تقتضي الاستعانة بعدة شركات للسفر لعدة بلدان للوصول اليها حيث كنا نركب من الخليج ثم الى الهند او سنغافورة ثم السفر الى استراليا، ولكن الان شركات الطيران الخليجية العملاقة، تكفلت بهذا الامر واصبحت تحلق مباشرة من الخليج الى المدن المختلفة في استراليا.

دار أوبرا سيدني

وبدأنا رحلتنا في هذه القارة الجميلة من مدينة سيدني والتي تعتبر العاصمة المتفق عليها عالميا رغم ان العاصمة الاصلية «كانبرا»، وقد فازت سيدني بلقب مدينة السياحة الأولى في العالم في عام 2008، وظلت محتفظة بهذا اللقب لسنوات عدة متتالية؛ وذلك بسبب تعدد المعالم السياحية بها مثل دار أوبرا سيدني والجبال الزرقاء وجسر ميناء سيدني وشاطئ بوندي، وهي مناطق جميلة جدا، وذلك بجانب طبيعتها البيئية والجغرافية المميزة، والتي تجذب السياح من مختلف دول العالم.

ومدينة «جولد كوست» كانت محطتنا الثانية في الرحلة وهي مركز السياحة وملتقى العرب والخليجيين في استراليا وتتميز ببنية تحتية رائعة جعلتها من أشهر مدن أستراليا ذات الجذب السياحي، فضلا عن توافر العديد من الشواطئ والغابات بها والتي جعلت منها خيارا مفضلا عند السفر الى أستراليا. تتميز جولد كوست بمناخ معتدل يناسب السياح القادمين الى أستراليا ما يوفر المتعة الكاملة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة المقدمة لهم، فضلا عن الكثير من الأماكن السياحية مثل سرفرز بارادايس ومتحف الشمع وعالم البحار وعالم الأفلام والساحل الممتد على البحر وغيرها من الأماكن الرائعة الترفيهية.

بريسبان الأسرع نمواً

والمركز الثالث هي مدينة بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند، وهي جميلة للغاية ويتم الذهاب اليها بالقطار من جولد كوست فالمنطقة سياحية من الدرجة الاولى، وهي ثاني أسرع مدينة نموا على مستوى العالم، تتميز بالجو المعتدل شبه الاستوائي ذات الشمس الدافئة والمياه الزرقاء الصافية، ما يشجع على العيش بها بل انها تعد من أكثر مدن أستراليا ملائمة لذلك، خاصة ان الحياة بها هادئة وسكانها ودودون.

ملبورن جنة الطبيعة

وكانت مدينة ملبورن محطتي الاخيرة في رحلتي لاستراليا وهذه المدن الاربع التي قمت بزيارتها جزء من قارة استراليا،فلا يمكن للانسان أن يزورها كلها في رحلة واحدة . ومدينة ملبورن تقع في اقصى الجنوب وهي اكثر برودة في الصيف عندنا والشتاء عندهم وتعد مزاراً سياحياً رائعاً حيث توجد بها مناطق جليدية وبها رحلة لمئات الكيلو مترات بمحاذاة الساحل الجنوبي لاستراليا وهذا الساحل بسبب قوة الرياح، تجد الجبال متشكلة باشكال جميلة مثل صخرة الروشة في لبنان وذلك بسبب عوامل التعرية في الجبال فتظهر تشكيلات صخرية غاية في الجمال وكل صخرة تجد انها لوحة مختلفة عن الاخرى في مشهد بديع ممتد لكيلوات مترات حيث تشاهد جزءاً من الجمال، بينما لو أخذت طائرة لتتجول في هذه السواحل فستشاهد الجمال كله. واستراليا من الاماكن التي تستحق الزيارة وفيها مهاجرون عرب كثر ويبقي الانكليز كالعادة يتندرون بانك لن تجد استرالياً لديه شهادة حسن سير وسلوك، وذلك تلميحا لان استراليا اسست كمركز للنفي والسجناء من انكلترا ومستعمراتها.

محيط بلا حيتان

من اجمل المشاهد هناك في سيدني هو رؤية الحيتان ولها قصة طريفة حيث توجهت اليها كشخص من منطقة شرق بالكويت المشهورة بالبحر ووجدت طابوراً طويلاً من السياح ويأخذون حبة دوار البحر الا انني وجدت انه نظرا لاني من منطقة بحرية بالكويت،فلا يجب اخذ هذه الامور وان الحبة للناس التي لم تتعود على البحر فذهبت الى المركب الذي يذهب لمشاهدة الحيتان، وكنت قد اخذت معي فطاراً وانا خارج من الفندق، وكان كل شيء تمام ولكنى لاحظت ألا احد من الذين اخذوا حبة الدوار اخذ اكل بالمركب وظللت انا الوحيد الذي لم يأخذ الحبة واخذت افطاراً شهياً وكبيراً.

وقبل أن نغادر بالمركب الميناء اعطوا كل واحداً منا دلواً واستغربت من ذلك واعتقد اننا سوف نصطاد سمكاً خلال الرحلة ولكن جاء كابتن المركب وكانت سيدة، وكنا مازلنا بالميناء وانطلقت الرحلة في تمام الساعة العاشرة واثناء السير بالمركب ترتفع تدريجيا وبعد ما يقارب ساعة من السير في المحيط اصبحت الأمواج كالجبال كبيرة والمركب يرتفع ويهبط وانا صامد ولكن الذين اخذوا الحبة ولم يفطروا او استخدم البعض الدلو في الغثيان والقيء فيها.

وظلت الكابتن تبحث عن الحيتان دون جدوى وابلغتنا ان الحيتان ليست مثل السفاري بانه مضمون مشاهدتها ولكن هنا نذهب الى اعلى المحيطات للبحث عن الحيتان واستمر البحث حتى الثانية ظهرا ولم نشاهد الحيتان رغم انه من المفترض الانتهاء من الرحلة الساعة 12 ظهرا وهذه القضية لابد من اخذ المحاذير منها.

كما ان هناك قصة الحيتان انها كادت ان تنقرض من العالم لان اليابانيين يتغذون عليها والاسكا وسفن الصيد الروسية وغيرها ولذلك الحوت الازرق والابيض كادا ان ينقرضا في الستينيات حتى صدر قرار دولي بمنع صيد الحيتان وبالتالي فالطبيعة اصلحت من ذاتها وتزايد عددها مرة ثانية.