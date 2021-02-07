آشاز.. المطبخ الهندي بطريقة عصرية ورائعة

Sunday النهار

يمثل مطعم آشاز أحد أهم المعالم التي تضمها منطقة المطاعم في البوليفارد كونه يقدم الأطباق المتميزة من المطبخ الهندي بشكل متميز وعصري.

ويمكن لزوار مطعم آشاز تذوق الأطباق الهندية المحضرة بطريقة عصرية رائعة، حيث يجمع المطعم بين أسلوب الطهو التقليدي المتبع في شمال غرب الهند مع طرق الطهو العصرية. وتشمل قائمة الطعام لدى آشاز مجموعة من أطباق اللحوم الشهية المتبلة بالأعشاب والتوابل عالية الجودة، والمشروبات والعصائر الباردة المختلفة بنكهات لذيذة.

ويتميز مطعم آشاز أيضا بخدمة مميزة وتصميم داخلي عصري بأسلوب فريد وأجواء رائعة مستوحاة من تنوع الهند وغناها. وتحرص ادارة المطعم على أن يستمتع رواده بتجربة تذوق رائعة بأجواء مثالية تعكس أسلوب «آشا بوسلي» وتقاليدها وموسيقاها وأسلوبها وحبها للهند.

وقد استطاعت المغنية الشهيرة آشا بوسلي التي تنحدر أصولها من عائلة فنية شهيرة في الهند أن تحول شغفها الثاني في الحياة وهو الطهو الى مفهوم جديد في عالم المطاعم والمأكولات الهندية المعاصرة.

