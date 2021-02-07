«أزمير».. فنون الطبخ على الذوق التركي

Sunday النهار

يعد مطعم أزمير التركي أحد أهم الوجهات التي يحرص الزبائن على ارتيادها باعتباره مطعماً فريدا من نوعه على مستوى الكويت والشرق الأوسط.

وأوضح مدير المطعم يوسف الزوري أن المطعم يقدم خدمات متنوعة للزبائن، حيث يتم تقديم خدمة الشوي للزبائن بشكل مميز، حيث يقوم الزبون بالشوي بنفسه أو عن طريق الشيف.

ومن بين ما يتميز به المطعم شوي اللحم بنوعية معينة من فخم قشر البندق وبنسبة 100 بالمئة والتي لا تصدر عنه اي رائحة، بخلاف المطاعم الأخرى.

ويقدم المطعم للزبائن بعد تناول وجباتهم خدمة الشاي التركي مجانا كونها عادة تركية أصيلة تقدم كواجب ضيافة للزبائن.

كما أن المطعم يتيح للزبائن خدمة اختيار اللحوم من خلال الثلاجة الموجودة داخل المطعم وذلك حتى يتأكد الزبون أن جميع اللحوم المقدمة له طازجة.

ومن بين ما يتميز به مطعم أزمير تقديم أطباق مقبلات متميزة للزبون، تعتمد على البهارات التي يتم استيرادها من السوق التركي.

وقال إن طبق المشاوي المقدم على الطريقة التركية، يعد أحد أهم الأطباق المقدمة للزبائن.

وبين أن هناك خصومات يقدمها المطعم للزبائن تصل إلى 25 بالمئة، كاشفاً النقاب عن عناصر جذب أخرى يدرس المطعم تقديمها في المرحلة المقبلة. وقال إن المطعم لديه فرعان، في السالمية وأبو الحصاينة وهناك فرع ثالث سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

