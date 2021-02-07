الأراضي الفضاء.. مليارات مُهدرة بلا رقيب

Sunday النهار

الساحات الترابية كنز املاك الدولة المهدر والذي لا يتم استغلاله الشكل الامثل فكثير من الساحات التي تتنشر في ربوع الكويت وللاسف هذا الكنز ليس له دور يذكر سواء بعمد او بغير عمد في تعظيم إيرادات الميزانية، وعلى الرغم من سعي الحكومة إلى خلق إيرادات بديلة عن الإيرادات النفطية فإنها لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات في الدولة.

وتعتبر نحو % 90 من أراضي الكويت مملوكة للدولة، حيث تملك شركة نفط ثلثي تلك الأراضي، بينما يتم تخصيص الثلث المتبقي إلى وزارات وهيئات يطلق عليها في العادة «الأوصياء» وعادة ما يتم تقديم الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الرئيسية مثل الإسكان، الصحة، والتعليم من خلال هذا النظام للوصاية.

رغم الازمات المالية المتكررة التي تعاني منها الدولة والتي تهدف منها الى تعزيز إيرادات الدولة وتقليل المصروفات، إذ رفعت الدعوم عن المحروقات كالديزل والبنزين، ورفعت أيضاً تعرفتي الكهرباء والماء على القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني، كما رفعت إيجارات العقارات التي تعود ملكيتها إلى الدولة الا انها لا تستغل ثروتها العقارية.

وهذه الاراضي الفضاء المترامية في انحاء البلاد كافة يقدرها الخبراء بما يزيد علي 10 ملايين متر مربع تقدر قيمتها بما يقارب قيمتها بما يقارب من 50 مليار دينار وذلك وفقا لمتوسط سعر المتر بالحد الادني بنحو 5 الاف دينار، خاصة ان هذه الاراضي تقع في افضل المواقع الحيوية والتي يمكن استغلالها سواء تجاريا او استثماريا او اداريا وحتي سكنيا.

وكالعادة تقوم الدولة بعدم الاستغلال الامثل للاملاك الدولة حيث يتم اقامة بعض المباني الحكومية دون ان يكون لها اهمية تذكر بالمقارنة بالقيمة الحقيقية للارض المقامة عليها والتي تفوق بكثير حيث يمكن اقامة هذه المباني في مواقع اخري خارج الكتل العمرانية وذلك لغياب آلية إعادة تشغيل تلك الملكيات بشكل استثماري.

ولابد للدولة الاستفادة الكاملة من كل مرافقها التابعة لها، وجعلها مساهماً رئيسياً في الموازنة العامة، خصوصاً أن الدولة تمتلك عدداً كبيراً من العقارات والأراضي، وأيضاً من شأنه الحفاظ على معدلات التضخم، وعلى أسعار السلع والخدمات من الارتفاعات غير المبررة.

واشار خبراء الى ان هناك 10 مشاكل في استغلال أراضي الدولة وهي:

غياب رؤية وسياسة وطنية شاملة للأراضي من الدولة.

عدم وجود جهاز إشرافي لضمان إدارة أراضي الدولة بصورة مستدامة ومسؤولة مالياً.

الافتقار إلى سياسة وطنية للأراضي أو أي سياسة محددة في مجالات يمكن أن تعمل على تحسين إدارة الأراضي وشؤونها.

تطوير الأراضي يستغرق وقتاً طويلاً نتيجة تعقد الإجراءات عدم وجود خريطة معلومات متكاملة عن أصول الدولة من خلال وجود سجل كامل بالأراضي الدولة. عدم اكتمال المعلومات عن أصول الدولة يحد من اتخاذ القرار السليم بالإضافة إلى أن الاجراءات المتعلقة بالأراضي معقدة وتستهلك الكثير من الوقت، وتتوزع بين العديد من الجهات ممارسات التقييم لهذه الاراضي غير متسقة بسبب عدم كفاية معايير التقييم والتدريب والتنظيم.

90% من المساحة الإجمالية للأراضي بالكويت لا تزال غير مطورة وتحسين إدارة موارد الأراضي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

السياسات المتعلقة بالأراضي تتوزع بين العديد من الهيئات نتيجة غياب حوكمة الأراضي ضعيفة لأنها مفتتة بين عدد كبير من الوزارات والهيئات.

صعوبة الحصول على الأراضي تعد من أكبر معوقات الاستثمار في الكويت هو ما تسبب في هروب شركات الاستثمار الكويتية من السوق المحلي.

ورغم اتخاذ وزارة المالية إجراءات تجاه إدارة الأراضي وأملاك الدولة بالكويت لضمان حسن إدارة تلك الأراضي وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تم تشكيل لجنة جديدة للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي التي اكد ان الكويت مهيأة لتحذو حذو تلك الدول بإنشاء هيئة لإدارة الأراضي لتلبي الطلب المتزايد نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني، وإزالة أحد العوائق أمام تشجيع الاستثمار وتحسين آلية تخطيط وتنسيق توفير الأراضي العامة، وتخصيص الأراضي العامة للقطاع الخاص من خلال المزادات العلنية، سواء للبيع أو التأجير أو أي شكل آخر من العقود، وسحب الأراضي غير المستغلة من الجهات العامة، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة ودقيقة لجميع العقارات في الكويت وتوفير المعلومات عن الأراضي للجهات العامة والقطاع الخاص وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

واشار الخبراء الى ان أي تأخير في إصلاح قطاع الأراضي لن يكون في مصلحة دولة الكويت التي تعمل جاهدة في مساعيها التنموية لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري اقليمي تنفيذا لرؤية 2035- كويت جديدة.

