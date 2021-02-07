فنانون أشادوا بمهرجان الأخوة الإنسانية في الإمارات

Sunday النهار

شهد مهرجان الأخوة الانسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في الامارات بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الانسانية عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تنوعت بين الفكرية والثقافية والفنية والرياضية، بمشاركة واسعة من كل الجهات الحكومية وكتاب الامارات والعالم العربي، اضافة الى نجوم الفن والغناء العرب.

وقد أعرب الفنان أحمد الجسمي عن اعتزازه بأن تكون الامارات في مقدمة الصفوف في مجال التسامح والتعايش والأخوة الانسانية، مؤكداً أن ذلك «متجذر في الشخصية الاماراتية منذ بداية التاريخ، ولا شك أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، غرس في جميع أولاده من أبناء الامارات هذه القيم ورعاها باستمرار، ليصبح التسامح والتعايش والقبول بالآخر واحترام الاختلاف مهما كان، وفوق ذلك الأخوة الانسانية، من أهم سمات المجتمع الاماراتي».

وأشاد الجسمي بمهرجان الأخوة الانسانية الذي يحمل قيم ومبادئ الوثيقة الى كل فئات المجتمع خصوصاً طلاب المدارس والجامعات، بل تصل رسالته الى العالمية، مثمناً جهود الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومن خلفه وزارة التسامح والتعايش، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في أنشطة هذا المهرجان. اما الفنان كاظم الساهر فقد قال: «اننا في هذا العالم في أمس الحاجة للأخوة الانسانية والسلام بين البشر جميعاً حتى يستطيع الجميع مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، التي تؤرق البشرية في كل مكان، ولذلك أجد من الرائع جداً أن تقر الأمم المتحدة يوماً عالمياً للأخوة الانسانية، والذي يأتي كثمرة لجهود مقدرة قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة لدعم قيم المحبة والسلام والأخوة بين البشر، وتوجتها بتوقيع وثيقة الأخوة الانسانية في الرابع من فبراير 2019 ليتخذ منها العالم يوماً عالمياً للاخوة الانسانية، ولاشك أنني كفنان عربي أفخر بخروج وثيقة الأخوة الانسانية من أرض عربية هي أبوظبي، ليتخذ منها العالم نموذجاً للمبادئ الانسانية الراقية». وأضاف الساهر أن الفن أياً كان نوعه ومجاله وجنسية المشتغلين به والمتابعين له في حقيقته يهدف الى مخاطبة وجدان البشر ومشاعرهم، ولذلك أسعد كفنان بأن أدعم كل الجهود التي تبذلها قيادة الامارات لدعم قيم الانسانية والسلام والمحبة بين البشر، كما يسعدني أن أدعم مهرجان الأخوة الانسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش احتفاء بالانسان في كل مكان على هذا الكوكب.

