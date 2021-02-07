نجوم شاركوا جمهورهم عبر «الإنستغرام»..

Sunday النهار

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشارك بعضهم الجمهور تجربتهم أثناء تلقيهم اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض أبرز الفنانين الذين تلقوا لقاح كورونا:

أحلام

الفنانة الاماراتية أحلام تعد أول فنانة عربية تحصل على جرعة اللقاح الخاص بكورونا، بداية شهر أكتوبر الماضي.

وشاركت جمهورها بمقطع فيديو مصور نشرته عبر «تويتر» خلال حقنها بالجرعة موضحة أنها ستخضع للثانية بعد شهر، مشيرة الى أن سبب عزمها اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والصعبة للغاية ايمانها وثقتها بالقطاع الطبي الاماراتي، وتقديرها الجهود المبذولة من قبل حكومة دولتها.

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا وكلي امل وثقة بالله.

أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي، شجع فكرة لقاح «كورونا»، وخضع للتجربة، ونشر فيديو في حسابه عبر «انستغرام»، معبرا عن سعادته بالمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة الاكلينيكية، والتي ترعاها وزارة الصحة، وحث فهمي متابعيه على جراء هذه التجربة التي اعتبرها خدمة للانسانية في مواجهة فيروس مميت هو كورونا.

حسين الجسمي

أعلن الفنان الاماراتي حسين الجسمي عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، معربا عن فخره بقيادة الامارات التي تولي صحة الانسان اهتماما بالغا، وقال عبر حسابه بـ«تويتر»: «الحمد لله تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، الحمد لله على نعمة الامارات، والحمد لله على وجود قيادة همها الأول الانسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائما بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

نوال الكويتية

المطربة نوال الكويتية تلقت هي الأخرى لقاح كورونا في ديسمبر الماضي، وطمأنت الجمهور، ونصحتهم بأخذه لتفادي الاصابة بالفيروس.

زوجة باسم ياخور

كشفت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وقالت عبر حسابها على موقع «انستغرام»،: «الجرعة الأولى من اللقاح، من دون أي أعراض جانبية الحمدلله، شكرا دولة الامارات العربية المتحدة».

جو رعد

وعلى هامش احياء حفل في المملكة العربية السعودية كشف الفنان جو رعد عن تلقيه لقاح فيروس كورونا هناك.

عبادي الجوهر

شارك الفنان السعودي عبادي الجوهر جمهوره فيديو له وهو يتلقى لقاح فيروس كورونا، عبر حسابه على موقع التغريدات «تويتر».

وكتب «عبادي» تعليقا على الفيديو: «حمد لله تلقيت قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا».

ووجه عبادي الجوهر الشكر للقائمين على مركز اللقاحات الوطني في السعودية وقال في تغريدة ثانية: «شكرا سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين، شكرا سيدي ‎ولي العهد، شكرا لكل القائمين على مركز اللقاحات الوطني في ‎السعودية، شكرا ‎أبطال الصحة».

