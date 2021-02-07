ميمي جمال اعتزلت الفن نهائياً

Sunday النهار

اعتزلت الفنانة ميمي جمال الفن ، وهذا القرار صرحت به على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية على احد البرامج التلفزيونية.

ومن خلال هذه المداخلة المتألقة قالت ميمي جمال انها عاشت لفترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى لأكثر من 40 عاما كثنائي في المنزل وخارج كل منهما لديه عمل متابعة .

وأن زوجها كان سندا وظهرا وعشرة بعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة وأكملت ميمي جمال أنها تعمل في مجال التمثيل منذ أن كان عمرها حوالي 9 سنوات وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، موضحة أنها منذ ذلك الوقت وهي تعمل وقررت الاكتفاء بذلك وبعد ذلك شاركت في فيلم «لف ودوران» مع الفنان أحمد حلمي.

وأنكرت ميمي جمال ما كان يشاع حول علاقتها السيئة مع أبنائها قائلة: «بقيت سعيدة عندما لم يسأل أحد وآخر مرة تحدث معي شخص وقلت له أن أحد الناس الذين يحبون بيتي وحبي أجلس مع أولادي، وقررت أن أعمل هكذا وأذهب لزيارة بناتي وأحفادي وقلت ان لكل بيت نظامه».

ومضت الفنانة قائلة انها تريد أن تعوض عن فترة حياتها مع عائلتها وأن ترتاح بعد حياتها المهنية الطويلة في عالم الفن.

وأكدت أن قرار التقاعد كان مريحا جدا لها من الناحية النفسية لأنها كانت «متعبة» في الفترة الماضية مضيفة لقد عملت الكثير بما فيه الكفاية.

