ياسمين صبري تستعرض ثراءها مع أبو هشيمة

Sunday النهار

عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستغرام»، واصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، اثارة الجدل باستعراضها الثراء الفاحش والرفاهية التي تعيش فيها، فتارة تشارك متابعيها الذين يصل عددهم الى 14 مليون متابع، صورة لأحدث سيارة حصلت عليها، وتارة أخرى تظهر مرتدية ملابس ومجوهرات من ماركات عالمية، وهو ما يتسبب في الغالب بتعرضها للكثير من الانتقادات من جانب متابعيها.

وأخيراً.. أثارت ياسمين موجة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها داخل طائرة خاصة وبجانبها حقيبة ماركة «هيرمس - Hermes »، ليتضح بعد ذلك أن سعر الحقيبة يصل الى 300 ألف جنيه مصري، الأمر الذي جعلها عرضة لهجوم كبير شنه عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بأنها تستعرض ثراءها بطريقة مستفزة.

«ياسمين» الى جانب استعراضها «الماركات العالمية»، تواظب على مشاركة فيديوهات لها أثناء ممارستها التمارين الرياضية داخل صالة «الجيم» الموجودة في القصر الذي تعيش فيه مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

كما شن رواد «سوشيال ميديا» هجوما على «ياسمين» بعد نشرها صورة تجمعها وزوجها «أبو هشيمة».

ومن خلفهما أسطول سيارات باهظة الثمن، حيث رأى عدد منهم أنها تعتمد على استعراض ممتلكاتها فقط، في حين أنها لا تركز على تقديم عمل فني جيد.

يذكر هنا أن آخر أعمال «ياسمين» الفنية كانت في موسم رمضان الماضي، حيث شاركت بمسلسل «فرصة تانية»، الى جانب مشاركتها في بعض الحملات الاعلانية والدعائية.

