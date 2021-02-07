وزير الإعلام نعى الموسيقار سعيد البنا

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نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ببالغ الحزن والأسى الموسيقار المصري سعيد البنا الذي أسهم بتوزيع الالحان الموسيقية لعدد من اهم الاعمال الفنية الوطنية الشهيرة بتاريخ الحركة الفنية الكويتية.

وقال الوزير المطيري في بيان صحافي: إن الراحل البنا - رحمه الله - كان فنانا كبيرا وأتى البلاد منذ ستينيات القرن الماضي وأسهم باثراء الحركة الموسيقية في الكويت اذ شارك في عدد من أبرز الاوبريتات الوطنية التي قدمت في الاعياد الوطنية.

واضاف: ان من اهم هذه الاعمال الفنية الوطنية التي قام بتوزيعها موسيقيا هي اوبريتات (مذكرات بحار) و(‏صدى التاريخ) و(‏مواكب الوفاء) و(‏الزمان العربي) و(حديث السور) و(‏أنا الاتي) و(حكاية وطن) وغيرها من الاعمال الخالدة التي رسخت في وجدان الكويتيين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.

واشار الى ان هذه الاعمال التي وزعها الراحل البنا شهدت مشاركة فنانين كويتيين كبار وفي مقدمتهم الفنانان شادي الخليج وسناء الخراز والشعراء محمد الفايز والدكتور عبدالله العتيبي والدكتور يعقوب الغنيم والملحن غنام الديكان وغيرهم. وأعرب الوزير المطيري عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والأسرة الفنية في الكويت والعالم العربي التي فقدت برحيله موسيقيا مخضرما من جيل الرواد الذين أرسوا دعائم النهضة الفنية في البلاد داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

