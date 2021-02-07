عزت العلايلي.. وداعاً.. عن عمر يناهز 86 عاماً 

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أعلن محمود العلايلي، نجل الفنان المصري عزت العلايلي وفاة والده، عن عمر يناهز 86 عاماً.

وكتب محمود العلايلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

وُولد الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وقدّم ما يقرب من 160 دوراً على مدى رحلة فنية بدأت منذ عام 1962، لتنتج خلالها 54 عاماً أسطورة لفنان عملاق استطاع أن يقدم مجموعة متميزة من الأعمال أمام كبار المخرجين بشكل ساعده على تشكيل أدواته التمثيلية والفنية بشكل يتوحد معه الجمهور.

ويعد عزت العلايلي، من أبرز نجوم السينما المصرية وقدم العديد من الأعمال الفنية المهمة أبرزها اسكندرية ليه، ضد القانون ومن أطلق هذه الرصاصة.

وبدأ عزت العلايلي، حياته المهنية معداً في احد البرامج التلفزيونية، وكانت أول مشاركة سينمائية له فيلم «رسالة من امراة مجهولة» عام 1962. ودخلت قائمة افضل 100 فيلم في السينما المصرية، 10 أفلام لعزت العلايلي وهي الأرض، الاختيار، السقا مات، زائر الفجر، الطوق والأسورة، إسكندرية ليه، أهل القمة، على من نطلق الرصاص، قنديل أم هاشم، بين القصرين». ويعد مهرجان الإسكندرية لدول بحر الحوض المتوسط، آخر ظهور لعزت العلايلي حيث كان يكرم عن مشواره الفني الطويل، وذلك بتاريخ نوفمبر 2020. وآخر أعماله الفنية، كانت قيد عائلي الذي قدمه مع الفنانة بوسي عام 2019، اما في السينما فيلم تراب الماس عام 2017.

