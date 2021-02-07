فنانو مصر يودِّعون عزت العلايلي: رحل فارس الدراما العربية 

Sunday النهار

نعى عدد كبير من الفنانين المصريين، وفاة الفنان عزت العلايلي، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر 86 عاماً، مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.

ونعى الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، الفنان الراحل عزت العلايلي، الذى وافته المنية صباح يوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ناشرا صورة له عبر حسابه على انستغرام، قائلا: «البقاء لله.. فارس الدراما العربية».

كما نعت الفنانة المصرية وفاء صادق، الفنان الراحل، وكتبت عبر حسابها على انستغرام، قائلة: «البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وفاة النجم الكبير عزت العلايلي، نسألكم الدعاء والفاتحة».

ونشرت الفنانة المصرية سوسن بدر، صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقت عليها: «وفاة الفنان القدير عزت العلايلي.. يارب هون الأيام الصعبة دي.. البقاء لله».

فيما، كتبت الفنانة نادية بسيونى، عبر حسابها على انستغرام: «‏رحم الله الفنان العظيم الخلوق ‎عزت العلايلي.. سيظل باقياً بأعماله الخالدة وسيرته الطيبة».

وحرص الفنان الكبير محمد صبحي، على تقديم واجب العزاء فى النجم القدير الراحل عزت العلايلي، ونشر صورة للراحل عبر مختلف حساباته الشخصية وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان المحترم والصديق والزميل الفنان عزت العلايلي، رحل عن عالمنا وستظل أعماله وإبداعه تعيش بيننا، رحمة الله عليه ودعواتي أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان».

ونشرت الفنانة فيفي عبده، صورة للنجم الراحل عزت العلايلي، عبر حسابها الشخصى بموقع انستغرام، وكتبت «انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الفنان القدير عزت العلايلي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله واحبابه يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

بينما نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة تجمعها مع النجم الراحل، عبر حسابها الشخصى بموقع انستغرام، وكتبت «لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة»

ونعت النجمة المصرية إلهام شاهين، الفنان الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية صباح يوم الجمعة، عن عمر 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع «انستغرام» صورة تجمعهما عبر حسابه على انستغرام، قائلا: خبر فظيع.. انا حزينة جداً جداً..

