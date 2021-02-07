الخطأ التحكيمي لم يعد جزءاً من اللعبة

Sunday النهار

سخرت مواقع عالمية من ركلة الجزاء التي سجل منها الكويت هدف الفوز 3-2 على الساحل في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة. وتداول أكثر من موقع عالمي وخليجي فيديو للعبة التي احتسبت ركلة جزاء لمهاجم الأبيض أحمد حزام في الوقت القاتل وسجل منها زميله يوسف ناصر هدف الفوز الذي منح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

ونشر حساب «ترول فوتبول» البريطاني الساخر مقطع لركلة الجزاء، وكتب في تغريدة على تويتر: «عندما يلعب مان يونايتد في الدوري الكويتي» في إشارة إلى محاباة الحكام للفريق الإنكليزي.

أما صحيفة ماركا الإسبانية فاستغربت من احتساب الركلة وكتبت في تغريدة: «إنه ليس مشهد تمثيلي ساخر لتقنية فار، فهذه الطريقة التي يعمل بها التحكيم عبر الفيديو في الكويت».

في حين علق حساب «فوتبول بارا» الأرجنتيني بعبارة: «دعونا لا نضحك كثيراً على ما يحدث في الكويت، فلن يكون الأمر مختلفاً كثيراً لو اعتمدت فار لدينا».

أما حساب «تيغو سبورتس كوستاريكا» فكتب: «يشتكي البعض من سوء التحكيم، ولكن هذا ما حدث في الكويت وهناك لديهم تقنية حكم الفيديو.. حسناً ربما لسنا بهذا السوء».

ولا شك أن الحكم دائماً هو المتهم الأول في عالم كرة القدم، لكن هذه الفكرة بالذات يعززها محلياً خطأ ساذج من حكم ما، أو تصرف أهوج من آخر، ناهيك عن الاحتجاجات المتكررة من كل عناصر اللعبة بدءاً من اللاعب والمدرب ومروراً بالاداري ووصولاً الى رئيس النادي. وقد تكون مهنة التحكيم من أسوأ المهن في العالم، لان الخطأ فيها مرصود والزلة لا تغتفر والهفوة البسيطة يسلط عليها الضوء حتى تصبح ذنباً كبيراً، فالصحف العالمية على سبيل المثال تقوم بتقييم دقيق للحكام وتراقب أخطاءهم، بينما تخصص القنوات الرياضية فقرة تحكيمية مع كل استوديو تحليلي، في وقت زادت الحسابات الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي من الضغوط على الحكام ووضعتهم دائماً تحت النظر.

ومع تزايد الانتقادات للحكام في الفترة الأخيرة، دخلت التكنولوجيا اللعبة بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن الأمور لم تتغير والخطأ الذي كان يقال عنه أنه غير مقصود وجزء من اللعبة ، أصبح الآن بحسب رأي الجمهور متعمدا من الحكم إما لأنه يجامل أحد الفريقين أو لإنه يجهل قوانين اللعبة.

لكن علينا أن نعترف أولاً أن اللاعب قد يجد من يهوّن عليه خسارة مباراة حاسمة، بينما يلقى حارس المرمى من يغفر له هفوات تسببت بهزيمة فريقه، ويستطيع المدرب الاستقالة من منصبه للهروب من سخط الجماهير، ويدبر الاداري الأعذار المناسبة لتبرير أخطائه، لكن الحكم وحده لا يجد أيا مما سبق.

ورغم أن اتحاد الكرة المحلي فتح الباب لتشجيع جيل الشباب من أجل دخول عالم التحكيم من خلال الأكاديمية التي أطلقها، إلا أن الاتجاه للتحكيم في ظل الوضع الرياضي الحالي يعتبر عملاً بطولياً بحد ذاته، فالمتابع يتساءل ما الذي سيجنيه الحكم عندما يدير مباريات محلية سوى الشتائم ومحاولات الاعتداء عليه دون اغفال الاحتجاج والاعتراض في سائر المباريات.

هل المقابل المادي يستحق كل ذلك؟ الجواب قطعاً لا، خصوصاً أن ما يحصل عليه الحكم في الدول المجاورة يفوق كثيراً ما يجنيه الحكم المحلي من إدارة المباريات.

كما لا ننسى ان الوصول الى العالمية من خلال التحكيم حالياً يعتبر أمراً صعباً جداً، مع تراجع الأداء الفني للاندية والمنتخبات وعدم تطبيق الاحتراف الكامل والعزوف الجماهيري الواضح.

ولطالما ردد النقاد دائماً عبارة «الخطأ التحكيمي جزء من اللعبة»، لكن الأمر اختلف بعد دخول تقنية «فار» فالخطأ لم يصبح جزءاً من اللعبة، وإذا أصبح جزءا من اللعبة فإنه يكون فقط من وجهة نظر الفريق المستفيد من هذا الخطأ.

