حملة تنقيب كبرى عن آثار فيلكا

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اعرب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل عن شكره للسفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي على مشاعره الطيبة التي أظهرت عمق العلاقة بين الكويت وايطاليا من نافذة الثقافة ومن بوابة المعرفة والفن.

وقال عبد الجليل في كلمة القاها في افتتاح السفير الايطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، قاعات SPAZIO ITALIA-KUWAIT أي حيز ايطاليا - الكويت: بمقر السفارة أن ايطاليا لديها تاريخ عريق متجذر بعمق التاريخ، لذلك، نحن اليوم في بيت التاريخ وفي بيت الحضارة وبيت الانسانية.

وأضاف: أن لدولة الكويت مع ايطاليا علاقات سياسية ودبلوماسية وثقافية متأصلة في عمق التاريخ بين البلدين منذ أن وثقت مباشرة بعد استقلال الكويت، كما أن لنا مع ايطاليا تعاوناً في كثير من المجالات، وان تحدثنا في الجانب الثقافي الذي يخصنا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فهناك الكثير من الأعمال والمشاريع والأنشطة التي قمنا بها مع الجهات المعنية في الحكومة الايطالية، ووجدنا استفادة كبيرة من هذه الأنشطة المتبادلة بين البلدين، وعلى سبيل المثال، هناك حملات التنقيب عن الآثار في جميع أنحاء الكويت عموماً، فلقد قامت جامعة بيروجا بحملة كبيرة للتنقيب عن الآثار في جزيرة فيلكا، واستطاعت أن تستدل على الكثير من الاثار التاريخية المحفوظة حالياً في متحف الكويت الوطني.

الجائحة

وتابع العبدالجليل: لدينا أيضاً مشروع قادم مع جامعة سابيينزا، احدى أكبر وأعرق جامعات روما، وفيها متخصصون في التنقيب عن الآثار، وسيكون لهؤلاء النصيب في التنقيب عن الآثار في منطقة كاظمة الكويتية، ولولا جائحة كورونا، لكنا وقعنا الاتفاقية الموجودة حاليا في وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يتم في مارس المقبل، التوقيع على اتفاقية التعاون والتفاهم والعمل المشترك مع جامعة سابيينزا.

وقال: هناك تعاون سابق ناجح بين مكتبتي ايطاليا الوطنية والكويت الوطنية، فقد صدرنا مجموعة كبيرة من كتب تاريخ وتراث الكويت الى ايطاليا، والعكس أيضاً تم، وحصلنا على مجموعة كبيرة عن ايطاليا في مختلف أوجه التنمية في الثقافة والسياحة والاقتصاد وفي تاريخ الحضارة الانساني الذي كانت منابعه من روما الى العالم، ولدينا كتب نادرة جداً عن الفاتيكان محفوظة في مكتبة الكويت الوطنية، التي أوفدنا بعثة منها ومن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومن مركز البحوث والدراسات الكويتية ووكالة أنباء كونا وجهات أخرى من بينها وزارة الاعلام، وزارت الأرشيف المركزي الايطالي في روما، واستفاد الوفد من ضخامة الأرشيف وحسن تصنيفه وتبويبه والارشفة الرقمية، وهو يعتبر من أكبر الأرشيفات بالعالم.

وفي ختام كلمته، شكر العبدالجليل السفير الايطالي الصديق للكويت والصديق لي شخصياً، على افتتاح هذا المركز الايطالي - الكويتي الذي سبق فيه كثير من السفارات العربية الشقيقة والصديقة، فهذه مبادرة متميزة تدل على حرصه واهتمامه لتوطيد العلاقات الثقافية والفنية والأدبية بين البلدين، وفتح السفارة أمام أهل الكويت لمشاهدة الجناحين الايطالي والكويتي معاً، واقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقرب الآراء والأفكار حول قوة العلاقة التي يجب أن تستمر أكثر بتعاون وطيد ما بين الكويت وايطاليا، فهذا مركز اشعاع ثقافي وفكري ومعلوماتي مهم جدا لمن يريد أن يحصل على المعلومة ويتذوق الفن ويشاهد الأفلام التاريخية والوثائقية، وسيكون لهذا المركز دور مهم في تنمية العلاقة الوثيقة بين البلدين.

حيّز

ومن جانبه قال السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي خلال الافتتاح: تم تخصيص هذه القاعات التي تمتد على مساحة 600 متر مربع، داخل السفارة، كمبادرة بين الشعبين الكويتي والايطالي مع مراعاة احترام قواعد التباعد الاجتماعي بشكل دقيق، بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن حيز ستكون بانتظام منبراً للمبادرات التي تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ايطاليا والكويت، ولترجمة مبادرات التعاون الثقافي والتجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كما ستعرض حيز على مدار العام، ورش العمل والحوارات المستمرة وللأحداث وبين البلدين.

وعبر عن فخره لهذا الانجاز الذي يشهد على العلاقات القديمة المتأصلة بين بلدينا، والتي سنعمل على توطيدها وتطويرها في المستقبل.

وتابع بالدوتشي: ولا يسعنا أن نصل الى هذه المرحلة من دون مساعدة أصدقائنا الكويتيين عموماً والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خصوصاً، الذي له باع طويل في هذا المجال.

وختم كلمته بالقول: سأزور في المستقبل العبدالجليل، ليس لسؤاله عما يمكن للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يقدمه لنا، وانما ما الذي بامكاننا أن نقدمه للمجلس في اطار العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبعد كلمتي بالدوتشي والعبدالجليل، تم افتتاح معرضين فوتوغرافيين: الأول بعنوان الجمال العظيم للمصور الايطالي ريمو كاسيلي الذي قدم صوراً ليلية رائعة لروما المدينة الخالدة، والمعرض الثاني بعنوان المرتفعات والممرات والأقواس والمداخل والنوافذ للمصور عثمان محمد اقبال، من مواليد الكويت الذي أدهش الحضور بتقنيته الاستثنائية التي أكسبته بالفعل شهرة دولية، من خلال جمال صوره التي تظهر أهمية التراث الكويتي، ذلك التراث الذي يربط الماضي بحاضر ومستقبل هذا البلد الرائع.

