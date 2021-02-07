بيروت تنجو من حاويات «الأسيد المتفجر»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اعلنت السفارة الألمانية في بيروت امس انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيماوية شديدة الخطورة، كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ اكثر من عقد من الزمن، على ان يتم شحنها الى المانيا. ووقع لبنان في نوفمبر الماضي عقداً مع شركة «كومبي ليفت» الألمانية بقيمة 3,6 ملايين دولار للتخلص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا في اغسطس الماضي تسبب بمقتل اكثر من 200 شخص واصابة اكثر من 6500، وألحق اضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من احياء العاصمة.وأفاد السفير الألماني لدى بيروت اندرياس كيندل على «تويتر» عن «اتمام» الجزء الأول من المهمة بعدما «عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيماوية شديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت».وخلص تقرير اعدته المديرية العامة للأمن العام الى ان المستوعبات «تحتوي على مواد اسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن».

تحقيقات وغضب

الى ذلك تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان، تحقيقاتها في اغتيال الباحث والناشط لقمان سليم بعد يومين من استهدافه، جنوبي البلاد. وتقوم عائلة سليم باجراءات فحص خاصة للجثمان «نظرا الى عدم ثقتها في القضاء والأجهزة» وفق ما ذكرته شقيقة سليم، رشا الأمير.

وقالت انه لم يبادر اي مسؤول في الدولة او الأجهزة الى اجراء اتصال رسمي بها فيما يتعلق بالتحقيقات فيما تم نقل الجثمان من صيدا الى الجامعة الأميركية في بيروت وأظهر تقرير الطبيب الشرعي وجود 6 رصاصات، اضافة الى آثار تعذيب.

