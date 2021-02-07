«الجنائية الدولية» تُمهد لمحاكمة الجرائم الإسرائيلية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قررت المحكمة الجنائية الدولية ان الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع ضمن اختصاصها القضائي ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة ان تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها اسرائيل، وذلك بعد اعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها. واعتبر بيان صادر عن المحكمة انها «قررت بالغالبية ان اختصاص المحكمة القضائي الاقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد الى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية». وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن اسرائيل ليست عضوا فيها.

واعتبرت المحكمة ان القرار «ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة اي حدود مستقبلية» بل «لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الاقليمي للمحكمة». ودعت بنسودا الى تحقيق كامل عقب خمسة اعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من اسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر.

وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ان فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين اميركيين في افغانستان. وحثت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو ادارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.

وردا على هذا القرار وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها «هيئة سياسية».

في المقابل رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الجمعة باعلان المحكمة الدولية معتبرا انه «انتصار للعدالة». وقال اشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ان «القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللانسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم». الى ذلك اعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» حيال قرار المحكمة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين «نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين لقد تبنينا دائما موقفا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصر البلدان التي تقبله او القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي» على المحكمة. وقال برايس في بيان «لا نعتقد ان الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة او المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».

