ترحيب دولي - إقليمي بالسلطة الليبية المؤقتة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رحبت ردود الفعل الاقليمية والدولية باختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد، فيما تعهدت القوى الغربية بفرض احترام الاتفاق ومعاقبة منتهكيه في حين اشترطت حكومة شرق لليبيا موافقة «برلمان طبرق» على الحكومة بصورة قانونية.

وقد رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل اليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد. ودعا بيان اميركي اوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الليبية الفاعلة الى ضمان تسليم سلس وبناء للسلطة الى السلطة التنفيذية الجديدة. كما شدد البيان على ان الحكومة المؤقتة الجديدة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف يجب ان تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين. ودعا البيان مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي الى الحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات المقرر اجراؤها في ديسمبر المقبل. وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استعدادهما لمحاسبة كل من يهدد الاستقرار او يقوض العملية السياسية في ليبيا.

من جانبه طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نشر فريق اممي في ليبيا على وجه السرعة بهدف ارساء الأساس لآلية مراقبة وقف اطلاق النار في البلاد.

وكان منتدى الحوار السياسي في جنيف انتخب الجمعة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي. وتم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي الى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية في الغرب. واختار منتدى الحوار عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من صبراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة امام القائمة التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة «الوفاق» الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتقول الأمم المتحدة انها ستوكل الى المجلس الانتقالي مهمة «اعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» حتى الانتخابات المقبلة. وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «أعتقد ان ذلك يمثل اختراقا». بدورها، تمنت وزارة الخارجية الروسية للفريق الجديد «حل جميع القضايا الصعبة في الفترة الانتقالية بنجاح.

واقليميا رحبت السعودية والامارات ومصر وقطر وتركيا باختيار القائمة الفائزة والمكلفة بادارة شؤون ليبيا مؤكدة في بيانات منفصلة استعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة. لكن حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني اشترطت امس اعتماد مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له للسلطة التنفيذية الجديدة. وشددت الحكومة على انها مستمرة في اداء مهامها، مضيفة «نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعا وبشكل قانوني».

